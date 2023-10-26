الصحفيين تدعو لوقفة تضامنية مع غزة الأربعاء المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أعضاء الهيئة العامة إلى وقفة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة، ودعما للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع المجازر، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا أمام مقر النقابة.

وأكد مجلس النقابة في الجلسة التي ترأسها النقيب راكان السعايدة تنفيذ الفعاليات التضامنية المجدولة بشكل كامل لإدامة حالة التضامن والتفاعل مع تطورات العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة.

وكانت النقابة نظمت وقفات تضامنية أمام المؤسسات الصحفية والإعلامية، وشاركت في الوقفات التي دعا لها مجلس النقباء الذي تعتبر نقابة الصحفيين أحد مكوناته الرئيسية، إضافة إلى عقد ندوتين في مدرج النقابة حول تداعيات "طوفان الأقصى".

ودعا المجلس الزميلات والزملاء، إلى الالتزام والتفاعل مع برنامج النقابة التضامني لتحقيق الهدف منه على أوسع نطاق.

--(بترا)

ه ع/ ف م/اح

26/10/2023 16:44:14