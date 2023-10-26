سوناك يؤكد حرص بريطانيا على إخراج مواطنيها من غزة

سوناك يؤكد حرص بريطانيا على إخراج مواطنيها من غزة
التاريخ
10/26/2023 2:47:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته "حريصة للغاية على أن تكون قادرة على إخراج البريطانيين وإعادتهم إلى بريطانيا".
ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس عن سوناك، إن بلاده لديها فرق من قوة الحدود في مصر لمساعدة البريطانيين الذين يحاولون مغادرة غزة، مشيرا إلى أن الوضع في إسرائيل وغزة لا يزال معقدا، ما يعني أن إخراج الناس من غزة ليس ممكنا بشكل فوري.
--(بترا)
ر ش/م د/اح
26/10/2023 16:34:39
MENAFN26102023000117011021ID1107312811
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