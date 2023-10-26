سوناك يؤكد حرص بريطانيا على إخراج مواطنيها من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 26 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته "حريصة للغاية على أن تكون قادرة على إخراج البريطانيين وإعادتهم إلى بريطانيا".

ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس عن سوناك، إن بلاده لديها فرق من قوة الحدود في مصر لمساعدة البريطانيين الذين يحاولون مغادرة غزة، مشيرا إلى أن الوضع في إسرائيل وغزة لا يزال معقدا، ما يعني أن إخراج الناس من غزة ليس ممكنا بشكل فوري.

--(بترا)

ر ش/م د/اح

26/10/2023 16:34:39