الأونروا: التاريخ سيحاكمنا ما لم يتوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا) -قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن "التاريخ سيحاكمنا جميعا" ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف لازاريني في مقالة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلته وكالة أنباء الاناضول، "لا يوجد مكان آمن في غزة، والجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بالانتقال إلى جنوب القطاع في تستمر الغارات في الجنوب"، مستنكراً ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة على خلفية القصف الإسرائيلي المستمر منذ 20 يوما.

وأوضح أن "الأونروا" فقدت "بشكل مأساوي" 35 من موظفيها، لافتا إلى أن العديد من موظفي الوكالة الأممية "قتلوا أثناء وجودهم في منازلهم مع عائلاتهم"، ومنشآت "الأونروا" في القطاع "لم تعد آمنة".

وقال، إن ما حدث في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول ، "لا يبرر الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع، بما في ذلك أطفالها البالغ عددهم مليون طفل".

--(بترا)

رصد/ي ف/م د/اح

26/10/2023 16:32:10