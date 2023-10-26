الأونروا: التاريخ سيحاكمنا ما لم يتوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا) -قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن "التاريخ سيحاكمنا جميعا" ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة.
وأضاف لازاريني في مقالة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلته وكالة أنباء الاناضول، "لا يوجد مكان آمن في غزة، والجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بالانتقال إلى جنوب القطاع في تستمر الغارات في الجنوب"، مستنكراً ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة على خلفية القصف الإسرائيلي المستمر منذ 20 يوما.
وأوضح أن "الأونروا" فقدت "بشكل مأساوي" 35 من موظفيها، لافتا إلى أن العديد من موظفي الوكالة الأممية "قتلوا أثناء وجودهم في منازلهم مع عائلاتهم"، ومنشآت "الأونروا" في القطاع "لم تعد آمنة".
وقال، إن ما حدث في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول ، "لا يبرر الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع، بما في ذلك أطفالها البالغ عددهم مليون طفل".
--(بترا)
رصد/ي ف/م د/اح
26/10/2023 16:32:10
MENAFN26102023000117011021ID1107312810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.