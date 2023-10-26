مسلّح يقتل 22 شخصاً في ولاية مين الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 26 تشرين الأول (بترا) - قتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب عدد أكبر بجروح برصاص مسلح أطلق النار ليلة امس الأربعاء في موقعين مختلفين في مدينة لويستون بولاية "مين" شمال الولايات المتحدة، بحسب "واشنطن بوست".

وقال عضو مجلس بلدية مدينة لويستون روبرت مكارثي،، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن "السلطات تأكدت من مقتل 22 شخصا وإصابة ما بين 50 و60 جريحا بجروح في الهجوم الذي نفذه مسلح أطلق النار في صالة للبولينغ وفي مطعم وحانة، بينما أكدت الشرطة أن مطلق النار لا يزال طليقا.

وقالت شرطة مدينة لويستون في بيان إن المشتبه به يدعى روبرت كارد (40 عاما) وهو "مسلح خطر"، وأرفقت الشرطة منشورها بصورة ظهر فيها رجل أبيض مسلح ببندقية نصف آلية داخل صالة للبولينغ.

--(بترا)

ب خ/ ف م/اح

26/10/2023 16:23:23