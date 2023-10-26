مسلّح يقتل 22 شخصاً في ولاية مين الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 26 تشرين الأول (بترا) - قتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب عدد أكبر بجروح برصاص مسلح أطلق النار ليلة امس الأربعاء في موقعين مختلفين في مدينة لويستون بولاية "مين" شمال الولايات المتحدة، بحسب "واشنطن بوست".
وقال عضو مجلس بلدية مدينة لويستون روبرت مكارثي،، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن "السلطات تأكدت من مقتل 22 شخصا وإصابة ما بين 50 و60 جريحا بجروح في الهجوم الذي نفذه مسلح أطلق النار في صالة للبولينغ وفي مطعم وحانة، بينما أكدت الشرطة أن مطلق النار لا يزال طليقا.
وقالت شرطة مدينة لويستون في بيان إن المشتبه به يدعى روبرت كارد (40 عاما) وهو "مسلح خطر"، وأرفقت الشرطة منشورها بصورة ظهر فيها رجل أبيض مسلح ببندقية نصف آلية داخل صالة للبولينغ.
--(بترا)
ب خ/ ف م/اح
26/10/2023 16:23:23
MENAFN26102023000117011021ID1107312809
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