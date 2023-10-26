الاتحاد الاوروبي يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية لإدخال المساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أظهر نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية الذي سيجري اعتماده اليوم الخميس في بروكسل، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى فتح "ممرات وهدنات إنسانية"، لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

ونقلت "رويترز" عن مطلعين مسودة البيان أن "زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل لمن هم بحاجة إليها، عبر كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك فتح ممرات وهدنات إنسانية"، مشيرين الى أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال في رسالة الدعوة لحضور القمة: "يأتي اجتماعنا في وقت يشهد قدرا كبيرا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم الذي تفاقم في الآونة الأخيرة بسبب التطورات في الشرق الأوسط"، مشيرا الى أن "هذه التطورات تتطلب اهتمامنا العاجل، دون صرف انتباهنا عن دعمنا المستمر لأوكرانيا".

--(بترا)

رصد /ف ق/م د/اح

26/10/2023 16:17:10