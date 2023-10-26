الاتحاد الاوروبي يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية لإدخال المساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أظهر نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية الذي سيجري اعتماده اليوم الخميس في بروكسل، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى فتح "ممرات وهدنات إنسانية"، لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.
ونقلت "رويترز" عن مطلعين مسودة البيان أن "زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل لمن هم بحاجة إليها، عبر كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك فتح ممرات وهدنات إنسانية"، مشيرين الى أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى.
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال في رسالة الدعوة لحضور القمة: "يأتي اجتماعنا في وقت يشهد قدرا كبيرا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم الذي تفاقم في الآونة الأخيرة بسبب التطورات في الشرق الأوسط"، مشيرا الى أن "هذه التطورات تتطلب اهتمامنا العاجل، دون صرف انتباهنا عن دعمنا المستمر لأوكرانيا".
--(بترا)
رصد /ف ق/م د/اح
26/10/2023 16:17:10
MENAFN26102023000117011021ID1107312808
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