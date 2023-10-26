الخرابشة: فلس الريف يزود 323 موقعا ومنزلا بالكهرباء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهر تشرين الأول وعددها حوالي 323 منزلا وموقعا بتكلفة |إجمالية تبلغ مليونا و 60 ألف دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.

وقال الخرابشة، إن اللجنة أقرت مجموعة المشاريع والمواقع التي سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

وحول تفاصيل القرارات، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بتكلفة اجمالية بلغت 466 ألف دينار، كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى و بتكلفة بلغت 176 ألف دينار، والمنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من الشبكات القائمة بتكلفة إجمالية بلغت 79 ألف دينار.

ووفق المومني، شملت القائمة كذلك شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبتكلفة إجمالية تبلغ 6 آلاف دينار تحت بند دعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة، مزارع دواجن وابقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 36 ألف دينار، وكذلك إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 78 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين لدفن موتاهم خلال فترة الليل.

كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، ودعم المجتمع المحلي حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار.

وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي وبتكلفة مالية مقدارها 48 ألف دينار.

وأشار المومني كذلك الى الفئات المشمولة بالموافقات والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت التكلفة الاجمالية لها 24 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، تمت الموافقة على تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة لمنزل من الأسر العفيفة الواقعة خارج التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية،بتكلفة مالية مقدارها 4 آلاف دينار .

--(بترا)

م ف/ ف م/اح

26/10/2023 16:10:05