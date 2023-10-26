الخرابشة: فلس الريف يزود 323 موقعا ومنزلا بالكهرباء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهر تشرين الأول وعددها حوالي 323 منزلا وموقعا بتكلفة |إجمالية تبلغ مليونا و 60 ألف دينار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.
وقال الخرابشة، إن اللجنة أقرت مجموعة المشاريع والمواقع التي سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
وحول تفاصيل القرارات، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني، إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بتكلفة اجمالية بلغت 466 ألف دينار، كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى و بتكلفة بلغت 176 ألف دينار، والمنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من الشبكات القائمة بتكلفة إجمالية بلغت 79 ألف دينار.
ووفق المومني، شملت القائمة كذلك شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبتكلفة إجمالية تبلغ 6 آلاف دينار تحت بند دعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة، مزارع دواجن وابقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 36 ألف دينار، وكذلك إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 78 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين لدفن موتاهم خلال فترة الليل.
كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، ودعم المجتمع المحلي حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار.
وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي وبتكلفة مالية مقدارها 48 ألف دينار.
وأشار المومني كذلك الى الفئات المشمولة بالموافقات والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت التكلفة الاجمالية لها 24 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، تمت الموافقة على تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة لمنزل من الأسر العفيفة الواقعة خارج التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية،بتكلفة مالية مقدارها 4 آلاف دينار .
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
26/10/2023 16:10:05
MENAFN26102023000117011021ID1107312807
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.