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مساعدة وزير الخارجية الأميركي تبدأ زيارة للأردن والمنطقة

10/26/2023 2:47:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، غادرت في زيارة إلى الأردن والمنطقة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان صحفي، إن الزيارة تأتي للتشاور مع الشركاء الإقليميين وتعزيز جهود تجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وتبحث ليف خلال الزيارة "الحلول الإنسانية لحماية المدنيين وتشدد في الوقت عينه على الدعم الأميركي لمنطقة تدفع قدما بطموحات شعوبها كافة".
وتشمل الزيارة إضافة للأردن كلا من الإمارات، قطر، سلطنة عُمان، مصر، وإسرائيل، مع إمكانية إضافة محطات أخرى.
--(بترا)
ص خ/اح/ ف م/اح
26/10/2023 15:55:19

MENAFN26102023000117011021ID1107312806

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