مساعدة وزير الخارجية الأميركي تبدأ زيارة للأردن والمنطقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، غادرت في زيارة إلى الأردن والمنطقة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان صحفي، إن الزيارة تأتي للتشاور مع الشركاء الإقليميين وتعزيز جهود تجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وتبحث ليف خلال الزيارة "الحلول الإنسانية لحماية المدنيين وتشدد في الوقت عينه على الدعم الأميركي لمنطقة تدفع قدما بطموحات شعوبها كافة".
وتشمل الزيارة إضافة للأردن كلا من الإمارات، قطر، سلطنة عُمان، مصر، وإسرائيل، مع إمكانية إضافة محطات أخرى.
--(بترا)
ص خ/اح/ ف م/اح
26/10/2023 15:55:19
MENAFN26102023000117011021ID1107312806
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