وزير الاتصال الحكومي يعزي أسرة الجزيرة باستشهاد أفراد من عائلة الزميل الدحدوح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- قدّم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، باسمه وباسم الأسرة الإعلامية الأردنية، أحر التعازي لأسرة قناة الجزيرة ومراسلها في قطاع غزة وائل الدحدوح، باستشهاد أفراد من عائلته يوم أمس الأربعاء، إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في القطاع.

وأدان المبيضين استهداف قوات الاحتلال للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لافتا الى أن هناك 23 صحفيا استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة.

وشدد الوزير مبيضين على ضرورة احترام عمل الإعلاميين من صحفيين ومصورين في فلسطين، وتوفير الحماية اللازمة لهم ولعائلاتهم، مستنكرا في الوقت ذاته مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة واستهداف المدنيين وتهجيرهم، والحد من دخول المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأعرب المبيضين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للزميل الدحدوح وعائلته وللزملاء في قناة الجزيرة ولعموم الأسرة الصحفية والإعلامية العربية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمه الصبر والسلوان.

--(بترا)

هـ أ/م د/اح

26/10/2023 16:03:25