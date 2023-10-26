غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 7028 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الأول (بترا) - قالت مصادر طبية رسمية في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 7028 شهيدا، منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول الحالي.

وأكد المتحدث الرسمي الدكتور اشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، مشيرا الى تسجيل 1650 بلاغا عن مفقودين، منهم 940 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي على جريمة مجزرة المستشفى المعمداني، صعد وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا الى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 101 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وقال، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار تام، جراء تعنته في إدخال الوقود والاحتياجات الطبية الطارئة.

وحذر القدرة من كارثة صحية جراء تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء تضم عشرات آلاف النازحين في ظروف غير صحية تسببت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مطالبا الجهات الدولية المعنية بإجراءات عاجلة وفاعلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة واستعادة مهمتها في علاج آلاف المرضى والمصابين.

وطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وإخراج الجرحى والمرضى.

--(بترا)

أ ش/ي ف/ ف م/اح

26/10/2023 15:52:47

