غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 7028 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الأول (بترا) - قالت مصادر طبية رسمية في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 7028 شهيدا، منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول الحالي.
وأكد المتحدث الرسمي الدكتور اشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، مشيرا الى تسجيل 1650 بلاغا عن مفقودين، منهم 940 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي على جريمة مجزرة المستشفى المعمداني، صعد وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا الى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 101 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.
وقال، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار تام، جراء تعنته في إدخال الوقود والاحتياجات الطبية الطارئة.
وحذر القدرة من كارثة صحية جراء تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء تضم عشرات آلاف النازحين في ظروف غير صحية تسببت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مطالبا الجهات الدولية المعنية بإجراءات عاجلة وفاعلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة واستعادة مهمتها في علاج آلاف المرضى والمصابين.
وطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وإخراج الجرحى والمرضى.
--(بترا)
أ ش/ي ف/ ف م/اح
26/10/2023 15:52:47
MENAFN26102023000117011021ID1107312804
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