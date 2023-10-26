بري: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة بقذائف الفوسفور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 26 تشرين الأول (بترا)- حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من تصاعد العدوانيّة الاسرائيلية واستهدافها للأحياء السّكنيّة والمدنيّين اللّبنانيّين، واستخدام الأسلحة والذّخائر المحرّمة دوليًّا، وتحديدًا القذائف الفوسفوريّة والانشطاريّة ضدّ المساحات الحرجيّة في خراج بلدات علما الشعب، رميش، عيتا الشعب، الضهيرة، مروحين ويارون، تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.
وأكد بري أن إسرائيل ومستوياتها العسكريّة والسّياسيّة تنتهج سياسة الأرض المحروقة ضدّ الحجر والبشر في قطاع غزة وكذلك على طول خطّ الحدود اللّبنانيّة مع فلسطين المحتلّة"، مشدّدًا على أنّ "ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دوليًّا، هو برسم المجتمع الدولي وكلّ الموفدين الدّوليّين الّذين يحتشدون في المنطقة".
--(بترا)
ف ج/اح
26/10/2023 15:32:25
MENAFN26102023000117011021ID1107312802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.