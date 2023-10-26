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بري: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة بقذائف الفوسفور

10/26/2023 2:46:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


بيروت 26 تشرين الأول (بترا)- حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من تصاعد العدوانيّة الاسرائيلية واستهدافها للأحياء السّكنيّة والمدنيّين اللّبنانيّين، واستخدام الأسلحة والذّخائر المحرّمة دوليًّا، وتحديدًا القذائف الفوسفوريّة والانشطاريّة ضدّ المساحات الحرجيّة في خراج بلدات علما الشعب، رميش، عيتا الشعب، الضهيرة، مروحين ويارون، تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.
وأكد بري أن إسرائيل ومستوياتها العسكريّة والسّياسيّة تنتهج سياسة الأرض المحروقة ضدّ الحجر والبشر في قطاع غزة وكذلك على طول خطّ الحدود اللّبنانيّة مع فلسطين المحتلّة"، مشدّدًا على أنّ "ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دوليًّا، هو برسم المجتمع الدولي وكلّ الموفدين الدّوليّين الّذين يحتشدون في المنطقة".
--(بترا)
ف ج/اح
26/10/2023 15:32:25

MENAFN26102023000117011021ID1107312802

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