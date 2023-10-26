قصف اسرائيلي على مناطق لبنانية بالقذائف الفوسفورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 26 تشربن الاول (بترا)- قصفت قوات الاحتلال اليوم الخميس محيط بلدتي رميش وعيتا الشعب الحدوديتين بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب باندلاع حرائق وانفجار عدد من الألغام الاسرائيلية والقنابل العنقودية في المنطقة، بحسب ما أفاد مصدر امني لبناني.
وأضاف المصدر، إنّ الجيش الإسرائيلي يمشط بالرشاشات الأحراج المحيطة بموقعه في رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا"، في وقت أعلن الصليب الأحمر اللبناني، انه نقل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جثتين وستة جرحى تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي.
الى ذلك دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في تصريح: "اسرائيل الى التوقف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته الى العصر الحجري"، مشيرا الى أن "وقف إطلاق النار هو بداية الطريق لخفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع".
--(بترا)
ف ج/اح
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري صباح اليوم ، في السرايا وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين.
?وفي خلال اللقاء، أكدت" أن ايطاليا تدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الامن في جنوب لبنان".?وحيّت زيارة رئيس الحكومة الى الجنوب ولا سيما الى قيادة اليونيفيل، لكونها تشكل رسالة دعم قوية لقوات الامم المتحدة".
?وشددت على"أن ايطاليا حريصة على حماية قوات اليونيفيل وقيامها بالمهام المطلوبة منها".وجددت"تأكيد دعم ايطاليا القوي مشاريع التنمية في مختلف المناطق اللبنانية".
هيئات الامم المتحدة?كما إجتمع رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو ووفد من هيئات الامم المتحدة. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.?وتم في خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة لمواجهة التطورات والمستجدات التي قد تحصل والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة في الجهود الخدماتية والانسانية والصحية والاجتماعية إضافة الى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.
26/10/2023 15:32:04
MENAFN26102023000117011021ID1107312801
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