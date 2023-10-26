قصف اسرائيلي على مناطق لبنانية بالقذائف الفوسفورية

MENAFN - Jordan News Agency)



بيروت 26 تشربن الاول (بترا)- قصفت قوات الاحتلال اليوم الخميس محيط بلدتي رميش وعيتا الشعب الحدوديتين بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب باندلاع حرائق وانفجار عدد من الألغام الاسرائيلية والقنابل العنقودية في المنطقة، بحسب ما أفاد مصدر امني لبناني.

وأضاف المصدر، إنّ الجيش الإسرائيلي يمشط بالرشاشات الأحراج المحيطة بموقعه في رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا"، في وقت أعلن الصليب الأحمر اللبناني، انه نقل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جثتين وستة جرحى تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي.

الى ذلك دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في تصريح: "اسرائيل الى التوقف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته الى العصر الحجري"، مشيرا الى أن "وقف إطلاق النار هو بداية الطريق لخفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع".

--(بترا)

ف ج/اح

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري صباح اليوم ، في السرايا وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين.

?وفي خلال اللقاء، أكدت" أن ايطاليا تدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الامن في جنوب لبنان".?وحيّت زيارة رئيس الحكومة الى الجنوب ولا سيما الى قيادة اليونيفيل، لكونها تشكل رسالة دعم قوية لقوات الامم المتحدة".

?وشددت على"أن ايطاليا حريصة على حماية قوات اليونيفيل وقيامها بالمهام المطلوبة منها".وجددت"تأكيد دعم ايطاليا القوي مشاريع التنمية في مختلف المناطق اللبنانية".

هيئات الامم المتحدة?كما إجتمع رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو ووفد من هيئات الامم المتحدة. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.?وتم في خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة لمواجهة التطورات والمستجدات التي قد تحصل والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة في الجهود الخدماتية والانسانية والصحية والاجتماعية إضافة الى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.

26/10/2023 15:32:04