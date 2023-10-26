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قافلة مساعدات إنسانية تدخل غزة

10/26/2023 2:46:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الأول (بترا)- دخلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة من 12 شاحنة قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الخميس تحمل بكميات من مياه الشرب ومواد غذائية وأدوية .
نقلت مصادر فلسطينية عن مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو محسن أن العدد الإجمالي للشاحنات منذ بداية الحرب وصل إلى 74شاحنة، تعادل 4 بالمئة فقط من الواردات اليومية للقطاع قبل بدء الحرب، مؤكدا الحاجة الماسة لدخول 100 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.
وتؤكد الجهات الفلسطينية المعنية في غزة ومنظمات دولية أن المساعدات التي تم السماح بدخولها حتى الآن لا تلبي احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين والمرضى.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/اح
26/10/2023 14:42:15

MENAFN26102023000117011021ID1107312788

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