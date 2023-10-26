قافلة مساعدات إنسانية تدخل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الأول (بترا)- دخلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة من 12 شاحنة قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الخميس تحمل بكميات من مياه الشرب ومواد غذائية وأدوية .
نقلت مصادر فلسطينية عن مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو محسن أن العدد الإجمالي للشاحنات منذ بداية الحرب وصل إلى 74شاحنة، تعادل 4 بالمئة فقط من الواردات اليومية للقطاع قبل بدء الحرب، مؤكدا الحاجة الماسة لدخول 100 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.
وتؤكد الجهات الفلسطينية المعنية في غزة ومنظمات دولية أن المساعدات التي تم السماح بدخولها حتى الآن لا تلبي احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين والمرضى.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/اح
26/10/2023 14:42:15
MENAFN26102023000117011021ID1107312788
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