وزير الزراعة يوجه بإعادة صيانة وتأهيل مركز الكتة الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 26 تشرين الأول (بترا) علي فريحات - وجه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس خلال جولة في محافظة جرش بتأهيل وصيانة مركز الكتة الزراعي، وتزويده بالآلات الزراعية اللازمة.

وأكد الحنيفات، أن منطقة الكتة التي تشكل حاضنة زراعية واسعة تضم حوالي 80 ألف مواطن ومساحة زراعية تصل إلى 85 كيلومترا، وتحتاج إلى اهتمام ومتابعة ودعم للقطاع هناك.

وأشار بحضور عدد من المزارعين وأهالي المنطقة، إلى الموافقة على منح المبنى الملاصق للمركز والذي تعود ملكيته لوزارة الزراعة لوزارة التنمية الاجتماعية لاستخدامه في أغراض الاستجابة والكشف والعلاج المبكر للأطفال، ما يحقق المنفعة العامة للمنطقة في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية.

--(بترا)

ع ف /اص/ ف م/اح

26/10/2023 14:31:43