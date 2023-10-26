وزير الزراعة يوجه بإعادة صيانة وتأهيل مركز الكتة الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 26 تشرين الأول (بترا) علي فريحات - وجه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس خلال جولة في محافظة جرش بتأهيل وصيانة مركز الكتة الزراعي، وتزويده بالآلات الزراعية اللازمة.
وأكد الحنيفات، أن منطقة الكتة التي تشكل حاضنة زراعية واسعة تضم حوالي 80 ألف مواطن ومساحة زراعية تصل إلى 85 كيلومترا، وتحتاج إلى اهتمام ومتابعة ودعم للقطاع هناك.
وأشار بحضور عدد من المزارعين وأهالي المنطقة، إلى الموافقة على منح المبنى الملاصق للمركز والذي تعود ملكيته لوزارة الزراعة لوزارة التنمية الاجتماعية لاستخدامه في أغراض الاستجابة والكشف والعلاج المبكر للأطفال، ما يحقق المنفعة العامة للمنطقة في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية.
--(بترا)
ع ف /اص/ ف م/اح
26/10/2023 14:31:43
MENAFN26102023000117011021ID1107312787
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