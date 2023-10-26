افتتاح المؤتمر السنوي 51 والمؤتمر 11لاختصاص الجراحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الخميس، المؤتمر السنوي الحادي والخمسين والمؤتمر الحادي عشر لاختصاص الجراحة التي تقيمه جمعية الجراحين الأردنية.

وقال الصفدي، إن الطب رسالة نبيلة، ومهنة إنسانية عظيمة خاصة في ظل الحروب، مشيرا الى الحرب الوحشية

التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة ضد المدنيين وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.

وأوضح أن العالم اليوم أصبح انتقائيا بالفعل، مصورا الجاني على أنه الضحية، واضعا الأصابع في الآذان، ومغطيا العيون برداء الرواية الإسرائيلية، لكنه رداء مليء بالدم، دم الأطفال والنساء الأبرياء، داعيا العالم الى أن يصحو من سباته كي لا نصل إلى الهاوية، وحينها يصبح الحديث عن القانون الدولي والإنسانية بلا قيمة.





من جهته، قال رئيس جمعية الجراحين الأردنية الدكتور محمد الهروط، "نتشارك اليوم لنعزز التعاون ونتبادل المعرفة بين ألمع العقول في مجال الرعاية الصحية"، مبينا أن مؤتمر هذا العام يمثل إنجازا كبيرا، حيث اجتمعت فيه الكفاءات، لتجسيد التفاني الجماعي في ميدان العلوم الجراحية والابتكار والرعاية للمرضى.

واشار الى الالتزام بأعلى معايير ممارسة الجراحة ورفعة المستوى المعرفي الطبي وضمان أفضل النتائج لمرضانا.

وأضاف، أن المؤتمر يركز على مجموعة واسعة من المواضيع الأساسية في ميدان الجراحة من تقنيات الجراحة الحديثة إلى الجوانب الأخلاقية والإنسانية للرعاية الصحية.

بدوره، لفت رئيس اختصاص الجراحة العامة في وزارة الصحة الأردنية الدكتور محمد الكوفحي، الى أن الأطباء الجراحين على اختلاف فروعهم التخصصية هم المجموعة الطبية الأبرز في العمل في الأزمات والكوارث جنبا الى جنب مع أطباء التخدير والعناية الحثيثة، وإن تطوير قدراتهم المعرفية والعملية ضروري لأداء مهامهم.

وأكد أهمية التعاون في اختصاص الجراحة العامة مع الهيئات المعنية وخاصة جمعية الجراحين الأردنيين في مؤتمرها السنوي وما تعقده من محاضرات ودورات على مدار العام لتطوير أطبائنا بشكل مستمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

من جانبه، قال نقيب الأطباء الاردنيين زياد الزعبي، إن النقابة داعم لكل المؤتمرات العلمية التي تقيمها جمعياتنا العلمية البالغ عددها أكثر من 50 جمعية، مؤكدا أهمية هذا المؤتمر الذي يركز على طرح الكثير من التقنيات الجراحية الجديدة.

واكد الزعبي استعداد أكثر من 1000 طبيب أردني للذهاب الى غزة لمساعدة الأطقم الطبية هناك خاصة المستشفى الميداني الأردني.

- -(بترا)

ع ح/أ أ/اح

26/10/2023 14:24:35