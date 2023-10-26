ارتفاع الإيرادات المحلية لنهاية آب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل الى ما قيمته 5.807 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 387.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.1 بالمئة.

وجاء هذا الارتفاع، بحسب النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 177.6 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 210 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 215.9 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية دون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 7032.2 مليار دينار مقابل ما قيمته 6.836 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 378.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة انخفض العجز المالي بحوالي 102.6 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 1.189 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.291 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

--(بترا)





رش/أ أ/اح









26/10/2023 14:14:13