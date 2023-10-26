حالوتس يدعو لصفقة مع حماس: الأسرى الفلسطينيون مقابل المختطفين الاسرائيليين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، اليوم الخميس، عن تأييده لفكرة إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعيين شخص آخر مكانه لمواصلة إدارة الحرب على غزة.
وقال حالوتس خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال "أنا لا أثق به. في أوقات الحرب يمكننا أن نطالب بمحاسبة قائدنا، ونتنياهو قادنا لسنوات إلى الهاوية التي سقطنا فيها".
ودعا حالوتس الذي قاد جيش الاحتلال في حرب لبنان الثانية، إلى الاتفاق على صفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأمر يستحق دفع الثمن.
وقال، "في صفقة جلعاد شاليط، تم إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، ومقابل 220 مختطفا، ينبغي إطلاق سراح 200 ألف أسير فلسطيني وفقا لهذا المعادلة. أدعو لدراسة هذا الأمر بجدية".
--(بترا)
ي م/ اح
26/10/2023 14:07:30
MENAFN26102023000117011021ID1107312782
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