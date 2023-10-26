حالوتس يدعو لصفقة مع حماس: الأسرى الفلسطينيون مقابل المختطفين الاسرائيليين

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، اليوم الخميس، عن تأييده لفكرة إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعيين شخص آخر مكانه لمواصلة إدارة الحرب على غزة.

وقال حالوتس خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال "أنا لا أثق به. في أوقات الحرب يمكننا أن نطالب بمحاسبة قائدنا، ونتنياهو قادنا لسنوات إلى الهاوية التي سقطنا فيها".

ودعا حالوتس الذي قاد جيش الاحتلال في حرب لبنان الثانية، إلى الاتفاق على صفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأمر يستحق دفع الثمن.

وقال، "في صفقة جلعاد شاليط، تم إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، ومقابل 220 مختطفا، ينبغي إطلاق سراح 200 ألف أسير فلسطيني وفقا لهذا المعادلة. أدعو لدراسة هذا الأمر بجدية".

--(بترا)

ي م/ اح

26/10/2023 14:07:30