المنتخب الوطني لكرة القدم بالمركز 82 عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم للمركز 82 عالميا، وفق التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس.
وكان المنتخب يحتل المركز 84 في التصنيف السابق، قبل أن يتقدم في التصنيف الحالي للمركز 82.
وعلى المستوى العربي، ظل منتخب المغرب في الصدارة بتواجده في المركز 13 يليه منتحب تونس 32، الجزائر 33، مصر 35، السعودية57، قطر 61، العراق 68، الإمارات 69، عُمان 72، الأردن 82، البحرين 83، سوريا 92، فلسطين 96.
ويتصدر المنتخب الأرجنتيني صدارة المنتخبات العالمية، يليه فرنسا والبرازيل وانجلترا وبلجيكا.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/اح
26/10/2023 13:57:54
MENAFN26102023000117011021ID1107312781
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