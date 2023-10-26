المنتخب الوطني لكرة القدم بالمركز 82 عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم للمركز 82 عالميا، وفق التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس.

وكان المنتخب يحتل المركز 84 في التصنيف السابق، قبل أن يتقدم في التصنيف الحالي للمركز 82.

وعلى المستوى العربي، ظل منتخب المغرب في الصدارة بتواجده في المركز 13 يليه منتحب تونس 32، الجزائر 33، مصر 35، السعودية57، قطر 61، العراق 68، الإمارات 69، عُمان 72، الأردن 82، البحرين 83، سوريا 92، فلسطين 96.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني صدارة المنتخبات العالمية، يليه فرنسا والبرازيل وانجلترا وبلجيكا.

--(بترا)





خ خ/ أ أ/اح

26/10/2023 13:57:54