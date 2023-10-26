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ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 309 والأسرى 224

10/26/2023 2:46:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى ضباطه وجنوده منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الحالي إلى 309، وارتفاع عدد الأسرى لدى "حماس" إلى 224 جنديا وضابطا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمره الصحفي اليومي، إن "هذا الرقم يتم تحديثه وتغييره وفقا للمعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا".
من جهة اخرى هغاري، اشار الى أن "التوغل البري الذي نُفذ الليلة الماضية، في قطاع غزة استمر عدة ساعات ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، مؤكدا استمرار قواته في قصف قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
26/10/2023 13:56:05

MENAFN26102023000117011021ID1107312780

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