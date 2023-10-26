ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 309 والأسرى 224

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 26 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى ضباطه وجنوده منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الحالي إلى 309، وارتفاع عدد الأسرى لدى "حماس" إلى 224 جنديا وضابطا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمره الصحفي اليومي، إن "هذا الرقم يتم تحديثه وتغييره وفقا للمعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا".
من جهة اخرى هغاري، اشار الى أن "التوغل البري الذي نُفذ الليلة الماضية، في قطاع غزة استمر عدة ساعات ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، مؤكدا استمرار قواته في قصف قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
26/10/2023 13:56:05
MENAFN26102023000117011021ID1107312780
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