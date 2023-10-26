روسيا تدعو إلى وقف العدوان على غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 26 تشرين الأول (بترا)-دعت روسيا إلى وقف العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الحالي، والتوجه الى الحوار وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن روسيا تعلن إدانتها للأعمال التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتضر بالمدنيين، وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب واستئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي وعد بها الفلسطينيون قبل 75 عاما.

--(بترا)

س ح/ أ أ/اح

26/10/2023 13:30:27