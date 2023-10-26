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6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد جنوب غزة

10/26/2023 2:44:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح، اليوم الخميس، جراء قصف لطائرات الاحتلال على محيط مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن حصيلة الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال لعدد من المنازل في مربع سكني كامل في خانيونس، اليوم، ارتفعت إلى أكثر من 20 شهيدا وأكثر من 100 جريح، كما أحدث دمارا كبيرا.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
26/10/2023 12:24:31

MENAFN26102023000117011021ID1107312772

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