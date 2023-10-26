6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد جنوب غزة

6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد جنوب غزة
التاريخ
10/26/2023 2:44:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح، اليوم الخميس، جراء قصف لطائرات الاحتلال على محيط مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن حصيلة الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال لعدد من المنازل في مربع سكني كامل في خانيونس، اليوم، ارتفعت إلى أكثر من 20 شهيدا وأكثر من 100 جريح، كما أحدث دمارا كبيرا.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
26/10/2023 12:24:31
MENAFN26102023000117011021ID1107312772
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