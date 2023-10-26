منتخب كرة الهدف يحل خامساً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

منتخب كرة الهدف يحل خامساً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية
التاريخ
10/26/2023 2:44:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- حل المنتخب الوطني لكرة الهدف في المركز الخامس، ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح المنتخب الوطني في حسم المركز الخامس بعد أن تمكن اليوم الخميس، من تحقيق الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 10 - 4.
ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى الدور نصف النهائي من المنافسات بعد أن تعرض لخسارتين في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية والصين مقابل فوز وحيد على حساب المنتخب السعودي.
--(بترا)
س ح/أ أ/رق
26/10/2023 12:20:29
MENAFN26102023000117011021ID1107312771
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