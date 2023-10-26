منتخب كرة الهدف يحل خامساً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- حل المنتخب الوطني لكرة الهدف في المركز الخامس، ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

ونجح المنتخب الوطني في حسم المركز الخامس بعد أن تمكن اليوم الخميس، من تحقيق الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 10 - 4.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى الدور نصف النهائي من المنافسات بعد أن تعرض لخسارتين في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية والصين مقابل فوز وحيد على حساب المنتخب السعودي.

--(بترا)

س ح/أ أ/رق

26/10/2023 12:20:29