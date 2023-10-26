8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال خانيونس

8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال خانيونس
التاريخ
10/26/2023 2:44:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة الظهرة بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عددا كبيرا من الشهداء وصل الى مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع، إثر استهدافات متكررة على منازل المواطنين من عائلات "ابو شمالة" و"النبريص"، و"الكاضمي".
26/10/2023 12:03:46
MENAFN26102023000117011021ID1107312769
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