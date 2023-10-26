8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال خانيونس

غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة الظهرة بخانيونس جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عددا كبيرا من الشهداء وصل الى مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع، إثر استهدافات متكررة على منازل المواطنين من عائلات "ابو شمالة" و"النبريص"، و"الكاضمي". 26/10/2023 12:03:46

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