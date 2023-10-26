فريقا الصريح والجزيرة في صدارة دوري الدرجة الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- تصدر فريقا الصريح والجزيرة منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام مباريات المرحلة السادسة من الدوري الذي يقام بمشاركة 14 فريقا.

ويتصدر الصريح والجزيرة الدوري بالعلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة لكل فريق، بعد تحقيق 6 انتصارات من 6 مباريات.

واختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023 / 2024.

وحقق الصريح فوزا على عمان أف سي 4-1، وفاز الجزيرة على أم القطين 1-0، وبذات النتيجة تغلب الهاشمية على صما، والبقعة على كفرسوم، و السرحان على اليرموك.

وتغلب الطرة على العالية 3-2، فيما تعادل اتحاد الرمثا مع العربي 3-3.

ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم السرحان 12، الهاشمية 11، العربي وعمان اف سي 10، البقعة 9، اتحاد الرمثا 8، أم القطين 7، كفرسوم 6، اليرموك والطرة 4، صما 3، والعالية أخيرا دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ /اص/رق

26/10/2023 11:55:52