فريقا الصريح والجزيرة في صدارة دوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- تصدر فريقا الصريح والجزيرة منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام مباريات المرحلة السادسة من الدوري الذي يقام بمشاركة 14 فريقا.
ويتصدر الصريح والجزيرة الدوري بالعلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة لكل فريق، بعد تحقيق 6 انتصارات من 6 مباريات.
واختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023 / 2024.
وحقق الصريح فوزا على عمان أف سي 4-1، وفاز الجزيرة على أم القطين 1-0، وبذات النتيجة تغلب الهاشمية على صما، والبقعة على كفرسوم، و السرحان على اليرموك.
وتغلب الطرة على العالية 3-2، فيما تعادل اتحاد الرمثا مع العربي 3-3.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم السرحان 12، الهاشمية 11، العربي وعمان اف سي 10، البقعة 9، اتحاد الرمثا 8، أم القطين 7، كفرسوم 6، اليرموك والطرة 4، صما 3، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ /اص/رق
26/10/2023 11:55:52
MENAFN26102023000117011021ID1107312768
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