الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي

الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي
التاريخ
10/26/2023 2:44:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- حذرت منسقة منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الحالي.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، أكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع لا تحدث أي فرق".
--(بترا)
رص/رس/ أ أ/رق
26/10/2023 11:51:04
MENAFN26102023000117011021ID1107312767
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