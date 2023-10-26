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الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي

10/26/2023 2:44:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- حذرت منسقة منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الحالي.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، أكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع لا تحدث أي فرق".
--(بترا)
رص/رس/ أ أ/رق
26/10/2023 11:51:04

MENAFN26102023000117011021ID1107312767

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