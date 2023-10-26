المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن تزور المركز الكاثوليكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- زارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون مقر المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام.

وقدم مدير المركز الأب رفعت بدر، ملخصا لرسالة المركز الإعلامية الإنسانية التي أخذها على عاتقه منذ تأسيسه عام 2012، تحت شعار "إعلام من أجل الإنسان"، مشيرا إلى أن عمل المركز الكاثوليكي، والتابع للبطريركية اللاتينية، يمتد لخدمة الكنيسة والمجتمع الأردني بأسره.

ولفت إلى أن النشاطات والبرامج التي يقيمها المركز، أو التي يشارك بها محليا وعربيا ودوليا، تتناول موضوعات إنسانية شتى مثل الحوار والأخوة الإنسانية وثقافة اللقاء والاستخدام الحسن لوسائل الاتصالات الحديثة، والتي تسعى إلى لتأكيد كرامة الإنسان المقدسة، وتعزيز القيم بين البشر.

وعرض الأب بدر دور الكنيسة العالمية والكنيسة المحلية في الأردن وفلسطين من العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، مشيرا الى أن الحاجة المثلثة، كما ذكر جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر القاهرة قبل أيام، هي وقف فوري للاعتداء الصارخ على غزة والثاني هو إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإساسية الى الشعب المتألم والحيلولة دون تهجير جديد للشعب الفلسطيني.

من جهتها، شددت أندرسون، على أن القانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وأن لديهم الحق الأساسي في الحياة، لافتة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر بشكل صريح خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، أول أمس، من انتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة.

وأشارت المنسقة الأممية التي عملت لعدة سنوات في القدس وغزة، إلى الدور المهم لرجال الدين وصوتهم الذي لا غنى عنه في تدعيم القيم الإنسانية في السلام والمصالحة في الظروف الصعبة التي يعيشها دول العالم.

وحضر اللقاء كل من الآباء الكهنة رومانوس سماوي كاهن رعية الروم الارثوذكس في الفحيص ومدير مركز العائلة والزواج، بشير بدر وكاهن رعية اللاتين في جبل اللويبدة سيمون حجازين ومرشد الشبيبة المسيحية وجدي الطوال والكاهن المساعد في رعية قلب يسوع في تلاع العلي علاء بعير ومدير كاريتاس الأردن وائل سليمان ومن أسرة المركز الكاثوليكي إيفا حبيب، ورانيا منصور، ومنير بيوك، وبهاء علمات، وليث فرج.

--(بترا)

ه ع/أ أ/رق

26/10/2023 11:43:02