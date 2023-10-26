Saturday, 28 October 2023 12:26 GMT

برادلى كوبر يظهر بتغيرات مختلفة خلال طرح البرومو الرسمى لفيلم المايسترو

10/26/2023 2:43:09 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت الشركة المنتجة لفيلم المايسترو من بطولة برادلى كوبر البرومو الرسمي للفيلم على المنصات المختلفة، والذى بدأ بألوان الأبيض والأسود، وهو يسرد حياة الشخصية الذى يجسدها كوبر منذ الشباب، ثم تتحول الصورة إلى الألوان حينما يكبر ويصبح مشهوراً.

فيلم برادلى كوبريجسد فيه الأخير دور الموسيقار الشهير ليونارد بيرنشتاين، حيث استمر في ابهار الحضور مع تحوله في الشكل بصورة كبيرة لأداء الدور باحترافية مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت كيفية تغير ملامحه.



برادلى كوبر


ويشهد الفيلم الذى يقوم ببطولته كوبر تحولات كثيرة تطرأ عليها يلزمها تغييرات فى الشكل، حيث يظهر كرجل عجوز للغاية، من أجل ملائمة شخصية الموسيقار ليونارد برنشتاين بمراحله السنية المختلفة.

وقد بدا واضحاً فى وقت سابق أن برادلى كوبر يجهز لمفاجأة كبيرة حينما ظهر فى أكثر من صورة من الكواليس طغي عليه فيها
التقمص والأداء خلال العمل، وفقاً لما تداولته المواقع العالمية التى أكدت أن كوبر بهذا الشكل يخطط للفوز بجائزة الأوسكار المقبلة عن هذا الدور المختلف له.

ويركز الفيلم على الظروف الخاصة للعلاقة الرومانسية بين ليونارد بيرنشتاين وفيليسيا مونتيليغري التي لديها ثلاثة أطفال منه.











MENAFN26102023000132011024ID1107312765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث