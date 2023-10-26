برادلى كوبر يظهر بتغيرات مختلفة خلال طرح البرومو الرسمى لفيلم المايسترو

(MENAFN
- Youm7) طرحت الشركة المنتجة لفيلم المايسترو من بطولة برادلى كوبر البرومو الرسمي للفيلم على المنصات المختلفة، والذى بدأ بألوان الأبيض والأسود، وهو يسرد حياة الشخصية الذى يجسدها كوبر منذ الشباب، ثم تتحول الصورة إلى الألوان حينما يكبر ويصبح مشهوراً.
فيلم برادلى كوبريجسد فيه الأخير دور الموسيقار الشهير ليونارد بيرنشتاين، حيث استمر في ابهار الحضور مع تحوله في الشكل بصورة كبيرة لأداء الدور باحترافية مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت كيفية تغير ملامحه.
برادلى كوبر
ويشهد الفيلم الذى يقوم ببطولته كوبر تحولات كثيرة تطرأ عليها يلزمها تغييرات فى الشكل، حيث يظهر كرجل عجوز للغاية، من أجل ملائمة شخصية الموسيقار ليونارد برنشتاين بمراحله السنية المختلفة.
وقد بدا واضحاً فى وقت سابق أن برادلى كوبر يجهز لمفاجأة كبيرة حينما ظهر فى أكثر من صورة من الكواليس طغي عليه فيها
التقمص والأداء خلال العمل، وفقاً لما تداولته المواقع العالمية التى أكدت أن كوبر بهذا الشكل يخطط للفوز بجائزة الأوسكار المقبلة عن هذا الدور المختلف له.
ويركز الفيلم على الظروف الخاصة للعلاقة الرومانسية بين ليونارد بيرنشتاين وفيليسيا مونتيليغري التي لديها ثلاثة أطفال منه.
MENAFN26102023000132011024ID1107312765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.