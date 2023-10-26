برادلى كوبر يظهر بتغيرات مختلفة خلال طرح البرومو الرسمى لفيلم المايسترو

MENAFN - Youm7) طرحت الشركة المنتجة لفيلم المايسترو من بطولة برادلى كوبر البرومو الرسمي للفيلم على المنصات المختلفة، والذى بدأ بألوان الأبيض والأسود، وهو يسرد حياة الشخصية الذى يجسدها كوبر منذ الشباب، ثم تتحول الصورة إلى الألوان حينما يكبر ويصبح مشهوراً.

فيلم برادلى كوبريجسد فيه الأخير دور الموسيقار الشهير ليونارد بيرنشتاين، حيث استمر في ابهار الحضور مع تحوله في الشكل بصورة كبيرة لأداء الدور باحترافية مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت كيفية تغير ملامحه.





برادلى كوبر





ويشهد الفيلم الذى يقوم ببطولته كوبر تحولات كثيرة تطرأ عليها يلزمها تغييرات فى الشكل، حيث يظهر كرجل عجوز للغاية، من أجل ملائمة شخصية الموسيقار ليونارد برنشتاين بمراحله السنية المختلفة.

وقد بدا واضحاً فى وقت سابق أن برادلى كوبر يجهز لمفاجأة كبيرة حينما ظهر فى أكثر من صورة من الكواليس طغي عليه فيها

التقمص والأداء خلال العمل، وفقاً لما تداولته المواقع العالمية التى أكدت أن كوبر بهذا الشكل يخطط للفوز بجائزة الأوسكار المقبلة عن هذا الدور المختلف له.

ويركز الفيلم على الظروف الخاصة للعلاقة الرومانسية بين ليونارد بيرنشتاين وفيليسيا مونتيليغري التي لديها ثلاثة أطفال منه.















