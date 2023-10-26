دفن جثمان زوجة سمسم شهاب بمقابر العائلة والعزاء غدا في إمبابة

(MENAFN
- Youm7) أدى الفنان سمسم شهاب ، صلاة الجنازة على جثمان زوجته بالمقابر بمدينة العبور، ومن المقرر أن يتلقى العزاء غداً الجمعة بعد صلاة المغرب أمام منزله بمنطقة إمبابة.
وتوفيت زوجة الفنان
سمسم شهاب
بعد صراع مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية، وبقائها داخل العناية
المركزة.
وكان سمسم شهاب أعلن عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: لا أملك إلا الدعاء، أنت الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل اى شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الامل فالله بأنك ستكونين بخير ، يا رب اشف زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي ".
يذكر أن آخر أعمال
سمسم شهاب
أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.
MENAFN26102023000132011024ID1107312764
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.