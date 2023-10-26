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دفن جثمان زوجة سمسم شهاب بمقابر العائلة والعزاء غدا في إمبابة

10/26/2023 2:43:08 PM
(MENAFN- Youm7) أدى الفنان سمسم شهاب ، صلاة الجنازة على جثمان زوجته بالمقابر بمدينة العبور، ومن المقرر أن يتلقى العزاء غداً الجمعة بعد صلاة المغرب أمام منزله بمنطقة إمبابة.

وتوفيت زوجة الفنان
سمسم شهاب
بعد صراع مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية، وبقائها داخل العناية
المركزة.

وكان سمسم شهاب أعلن عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: لا أملك إلا الدعاء، أنت الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل اى شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الامل فالله بأنك ستكونين بخير ، يا رب اشف زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي ".

يذكر أن آخر أعمال
سمسم شهاب
أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.







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