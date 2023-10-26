عيشها بفرحه.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الرابعة

MENAFN - Youm7) بدأت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية عيشها بفرحه ، عن كتاب "55 مشكلة حب" للكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، والذى يتم عرضه على قناةON، رفض هادى نصار (هانى عادل) فكرة الارتباط مرة أخرى بعدما طرحت عليها نيفين (رانيا منصور) الأمر ولكنه يؤكد لها أن علاقتهما لن تتطور أكثر من ما هي عليه أصدقاء فقط، لتوافق نيفين على ذلك ولكنها تهدد هانى أنه في حالة دخوله في علاقة مع فتاة أخرى غيرها ستقلتها لأنها لم تحب في حياتها سواه.

تستمر علاقة هادى ويسر (هبة مجدى) حيث يطلب منها مراجعة مشهد مهم له قبل التصوير وفجأة تدخل زينة (نينا المغربى) عليهما، وتتركهما يسر وتجلس بعيداً ولكنها تبدأ في التركيز مع هادى وزينة وعلاقتهما داخل لوكيشن التصوير وسط بوادر غيرة، وفى نفس الوقت تطارد نيفين هادى كلما تجده مع زينة بعيداً عن تصوير المشاهد، وتدخل نيفين مع هادى في نقاش حاد بسبب علاقته بزينة في التصوير.

وشهدت الحلقة بوادر اعجاب بين هادى نصار هانى عادل ويسر (هبة مجدى)، وذلك بعدما فاجأ هادى، يسر باحضار بورتو برامى أو الرامب الخاص للكراسى المتحركة، ليساعدها على الحركة النزول من الأماكن الأعلى إلى الرصيف داخل التصوير أو في أي مكان.

وجد هادى سعادة كبيرة على وجه يسر بسبب هذه المفاجاة خاصة وأنها بحث عن شراء الرامب ولم تجدها، ليشعر هادى هو الآخر بالسعادة بكونه استطاع اسعاد شخص لديه ظروف صعبة ويكتشف ان السعادة أنواع وما شاهده مع يسر يكتشفه لأول مرة في حياته، ويقرر البحث عن الأمور التي تسعد يسر، وبعدها تتطور علاقتهما ويتجدثان تليفزيونيا بالساعات.

عاليا (نور إيهاب) تختلف مع خطيبها أحمد حول فكرة الزواج في منزله البعيد تماماً عن منزلها، لرغبتها في البقاء بجانب شقيقتها يسر طوال الوقت بسبب ظروفها، ولكن أحمد يرفض ذلك ويؤكد لها حتى لو اشترى منزل بجوار منزلهم يرفض أن تكون عاليا موجودة مع عاليا طوال الوقت، وتذهب عاليا إلى لوكيشن التصوير لمشاهدة عاليا ورؤية هادى نصار وتتصور معه.

كما شهدت الحلقة العديد من الأحداث التصاعدية بين يسر (هبة مجدي)، وهادي (هاني عادل)، وبداية التقارب بينهما، ولكن انتهت أحداث الحلقة بمشهد صادم ليسر وهو ظهور هشام (حسن أبو الروس)، في لوكيشن التصوير وندائه عليها، ورؤيته لها لأول مرة بالكرسي المتحرك بعد تركه لها، وفسخ خطبتهما بعد إصابتها.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنساني، أحداث حكاية "عيشها بفرحة" تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة.

وتعد حكاية "عيشها بفرحة" هى الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود ، خاصة بعد النجاح الذي حققته الحكاية الأولى والتي حملت عنوان الفريدو وقام ببطولته كلا من أحمد فهمي والهام شاهين حيث تطرقت الحكاية لمرض الزهايمر.