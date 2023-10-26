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شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطل

10/26/2023 2:43:08 PM
(MENAFN- Youm7) أحداث مأساوية تشهدها
فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين واستشهاد آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والرجال دون ذنب، وهو نفس الحال للصحفيين والمراسلين والمصورين الذين يقومون بتغطية الأحداث هناك.


معتز العزايزة

معتز العزايزة مصور صحفي فقد عائلته المكونة من 25 فردا في إحدى هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف بلدته، ويواصل معتز العزايزة تغطيته الصحفية للأحداث هناك، وشارك إحدى صوره أثناء ذهابه للعمل على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي انهالت عليه بالتعليقات والدعاء له.

علق معتز العزايزة على الصورة قائلاً: "إذا حدث لي شيء فلن أسامح أبدًا أي شخص قادر على إيقاف هذه الحرب الجنونية ولم يفعل".


شريهان

وكانت ضمن الكثير من التعليقات تعليق الفنانة الكبيرة شريهان حيث علقت قائلة: "اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا".

وتابعت شريهان: "سامحني يا معتز يا ابني، من عجزي وأنا أراك وأبنائنا، إخواننا، أمهاتنا وأبائنا من الشعب الفلسطيني العظيم الصامد في غزة وهو أعزل محاصر جنون صهيوني إرهابي ولا حول لي ولا قوة ولا أستطيع صرفاً ولا دفعاً غير بالدعاء لله أن يحفظكم وينصركم ويرعاكم بعينه التي لاتنام ولا تغفل".

وأختتمت حديثها: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم، حماك الله ورعاك أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، كلنا معكم، ندعمكم وندعوا لكم".







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