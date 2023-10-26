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القائمة الكاملة لجوائز المهرجان المغاربى للفيلم بوجدة وحجب الجائزة الكبرى

10/26/2023 2:43:08 PM
(MENAFN- Youm7) حجبت لجنة تحكيم الدورة الـ12 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بمدينة وجدة في شرق المغرب "الجائزة الكبرى" التي تمنح لأفضل فيلم روائي طويل.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو للفيلم المغربي "العبد" من إخراج عبد الإله الجوهري، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى التونسي محمد مراد عن دوره في فيلم "وحلة"، بينما حصلت الجزائرية سولا بحري على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "سولا" من إخراج صلاح إسعاد.
ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم التونسي "سباي ليست" للمخرج فرج الطرابلسي، كما منحت شهادة تمييز خاص للفيلم الجزائري "كيوكو - موسم حصاد الأحلام" للمخرج حميد بن عمرة.
وكرم المهرجان في حفل الختام الذي أقيم، أمس الأربعاء، بمسرح محمد السادس في مدينة وجدة كلاً من الممثلة التونسية وحيدة الدريدي، والسيناريست المغربي محمد بوزكو، والممثلة السنغالية رقية نيانج.
وكانت الدورة الـ12 للمهرجان الذي تنظمه جمعية "سيني مغرب" قد انطلقت قبل 5 أيام تحت شعار "السينما من أجل العيش معا بين الشعوب" مع اختيار إسبانيا ضيف شرف.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 12 فيلماً، فاز بالجائزة الكبرى فيلم "ذاكرة النسيان" للمخرج المغربي الهواري غباري، فيما حصل التونسي علي مروان الشكي على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "كل سنة مرة"، وكان المهرجان قد شهد العرض العالمي الأول للفيلم .
تدور أحداث "كل سنة مرة"، حول الأسعد وهو شاب في الأربعين من عمره يعمل كبائع متجوّل يلتقي بإمرأة مسنّة هي "عائشة" وقد أضاعت طريق العودة إلى المنزل أين تقطن إبنتها الوحيدة "حسناء"، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.








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