أوكرانى يحاول إجراء اختبار القيادة نيابة عن جاره باستخدام بطاقة هويته

MENAFN - Youm7) ألقى القبض على رجل أوكرانى وهو يحاول إجراء اختبار القيادة العملى نيابة عن جاره، وعندما سُئل عن سبب عدم تطابق وجهه مع الوجه الموجود على بطاقة الهوية على الإطلاق، ادعى أن مظهره قد تغير فقط منذ التقاط الصورة، فهناك من يحاول انتحال شخصية آخرين لمساعدتهم فى اجتياز اختبار القيادة، لكنهم عادةً ما يبذلون القليل من الجهد فى ذلك، لكن بطل هذه القصة، رجل من منطقة ريفنى فى أوكرانيا قرر مساعدة جاره بمجرد حضوره لإجراء الاختبار العملى، على الرغم من أنهما لم يبدوا متشابهين على الإطلاق.

اختبار قيادة

وقال مديرو مركز الاختبار الإقليمى فى بيان: "لقد قدم جميع المستندات اللازمة: جواز سفر لمواطن أوكرانيا، ورمز الهوية، وشهادة طبية"، لكن بدلاً من أوراقه، أخذ الرجل وثائق جاره، لقد قرر الشروع فى مثل هذه المغامرة لأنه يريد مساعدة صديق فى الحصول على رخصة قيادة".

كل ما كان على موظفى مركز الاختبار فعله هو إلقاء نظرة على بطاقة الهوية التى قدمها المحتال ليعرفوا على الفور أن وجهه لا يتطابق مع الوجه الموجود فى المستند، لقد تركهم تفسيره فى حالة ذهول، حيث ادعى أن وجهه قد تغير بشكل جذرى فى السنوات الثمانى الماضية منذ التقاط صورة الهوية، لم تكن هذه الحجة مقنعة حقًا، لكن الممتحنين كانوا مقتنعين بأنه محتال عندما لم يتمكن حتى من إخبارهم بتاريخ الميلاد الموجود على بطاقة هويته دون النظر إليها.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الإقليمية: "إذا نظرت إلى بطاقة الهوية، يمكنك أن تقول على الفور أن الشخص لا يبدو كما هو، وعندما سألوه فى أى سنة ولد، لم يستطع حتى أن يخبرهم بالسنة الصحيحة."

تم تسليم الرجل الأوكرانى إلى الشرطة ويواجه الآن غرامة كبيرة بسبب "الجدعنة" المبالغ فيها.