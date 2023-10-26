أوكرانى يحاول إجراء اختبار القيادة نيابة عن جاره باستخدام بطاقة هويته

(MENAFN
- Youm7) ألقى القبض على رجل أوكرانى وهو يحاول إجراء اختبار القيادة العملى نيابة عن جاره، وعندما سُئل عن سبب عدم تطابق وجهه مع الوجه الموجود على بطاقة الهوية على الإطلاق، ادعى أن مظهره قد تغير فقط منذ التقاط الصورة، فهناك من يحاول انتحال شخصية آخرين لمساعدتهم فى اجتياز اختبار القيادة، لكنهم عادةً ما يبذلون القليل من الجهد فى ذلك، لكن بطل هذه القصة، رجل من منطقة ريفنى فى أوكرانيا قرر مساعدة جاره بمجرد حضوره لإجراء الاختبار العملى، على الرغم من أنهما لم يبدوا متشابهين على الإطلاق.
اختبار قيادة
وقال مديرو مركز الاختبار الإقليمى فى بيان: "لقد قدم جميع المستندات اللازمة: جواز سفر لمواطن أوكرانيا، ورمز الهوية، وشهادة طبية"، لكن بدلاً من أوراقه، أخذ الرجل وثائق جاره، لقد قرر الشروع فى مثل هذه المغامرة لأنه يريد مساعدة صديق فى الحصول على رخصة قيادة".
كل ما كان على موظفى مركز الاختبار فعله هو إلقاء نظرة على بطاقة الهوية التى قدمها المحتال ليعرفوا على الفور أن وجهه لا يتطابق مع الوجه الموجود فى المستند، لقد تركهم تفسيره فى حالة ذهول، حيث ادعى أن وجهه قد تغير بشكل جذرى فى السنوات الثمانى الماضية منذ التقاط صورة الهوية، لم تكن هذه الحجة مقنعة حقًا، لكن الممتحنين كانوا مقتنعين بأنه محتال عندما لم يتمكن حتى من إخبارهم بتاريخ الميلاد الموجود على بطاقة هويته دون النظر إليها.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الإقليمية: "إذا نظرت إلى بطاقة الهوية، يمكنك أن تقول على الفور أن الشخص لا يبدو كما هو، وعندما سألوه فى أى سنة ولد، لم يستطع حتى أن يخبرهم بالسنة الصحيحة."
تم تسليم الرجل الأوكرانى إلى الشرطة ويواجه الآن غرامة كبيرة بسبب "الجدعنة" المبالغ فيها.
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