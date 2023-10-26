أنبياء ولدوا وعاشوا في أرض فلسطين المباركة .. أبرزهم عيسى وزكريا وداود

MENAFN - Youm7) هي أرض الأنبياء والمرسلين، ويشهد الجميع أنها من أقدم بلاد العالم، إنهافلسطينالتى يقع فى أرضها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي المدينة المقدسة التى ذكرها الله في القرآن الكريم بالأرض المباركة.

ومدينة القدس، كان اسمها في الماضى أرض "ايلياء" حتى فتحت في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سميت بالقدس وبيت المقدس، وفي تقريرنا التالى نتعرف على الأنبياء الذين ولدوا على هذه الأرض المباركة وآخرين أتوا إليها وعاشوا فيها.

بيت المقدس





إبراهيم عليه السلام

سيدنا إبراهيم عليه السلا موطنه الأصلى العراق، هاجر إلى فلسطين مع أسرته وابن أخيه هارون سيدنا لوط وذهبوا إلى فلسطين وعاشوا وماتوا هناك.





إسحاق عليه السلام

وهو ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام أتى مع والده إلى فلسطين وعاش ومات بها.





داود عليه السلام

سيدنا داود عاش فى فلسطين وكانت بعثته هناك ومات ودفن في أرضها، وكان فتى شجاع وجندى مقدام هو الذى قتل الملك جالوت الجبار وذكر هذا في القرآن الكريم في سورة البقرة.





سيدنا يعقوب

ولد وعاش في حيران شمال بلاد الشام، وأباه النبى إسحاق عليه السلام وابنه سيدنا يوسف عليه السلام، وعاش فترة طويلة في مصر وانتقل إلى فلسطين ومات هناك.





زكريا عليه السلام

وسيدنا زكريا، ولد وعاش حياته في فلسطين، وهناك قولين عن وفاته احدهما يشير إلى إنه مات في فلسطين والآخر يقول أنه مات في حلب بسوريا.





يحيى عليه السلام

سيدنا يحيى عليه السلام، أباه سيدنا زكريا النبى الكريم وعاش فى فلسطين ويقال أنه مات في دمشق.





عيسى عليه السلام

سيدنا عيسي عليه السلام وأمه الصديقة السيدة العذراء مريم عليها السلام ولد وعاش في فلسطين ولكنه هاجر مع أمه إلى مصر وعاد مرة أخرى إلى فلسطين وعاش فيها.





سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

جميعنا نعرف جيدًا رحلة الإسراء والمعراج، وهى احدى معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى بالنبى الكريم من مكة إلى بيت المقدس بفلسطين وعرج إلى السماء وعاد إلى وطنه مرة أخرى وعاش ودفن بالمدينة المنورة

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