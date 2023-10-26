أنبياء ولدوا وعاشوا في أرض فلسطين المباركة .. أبرزهم عيسى وزكريا وداود

(MENAFN
- Youm7) هي أرض الأنبياء والمرسلين، ويشهد الجميع أنها من أقدم بلاد العالم، إنها
فلسطين
التى يقع فى أرضها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي المدينة المقدسة التى ذكرها الله في القرآن الكريم بالأرض المباركة.
ومدينة القدس، كان اسمها في الماضى أرض "ايلياء" حتى فتحت في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سميت بالقدس وبيت المقدس، وفي تقريرنا التالى نتعرف على الأنبياء الذين ولدوا على هذه الأرض المباركة وآخرين أتوا إليها وعاشوا فيها.
بيت المقدس
إبراهيم عليه السلام
سيدنا إبراهيم عليه السلا موطنه الأصلى العراق، هاجر إلى فلسطين مع أسرته وابن أخيه هارون سيدنا لوط وذهبوا إلى فلسطين وعاشوا وماتوا هناك.
إسحاق عليه السلام
وهو ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام أتى مع والده إلى فلسطين وعاش ومات بها.
داود عليه السلام
سيدنا داود عاش فى فلسطين وكانت بعثته هناك ومات ودفن في أرضها، وكان فتى شجاع وجندى مقدام هو الذى قتل الملك جالوت الجبار وذكر هذا في القرآن الكريم في سورة البقرة.
سيدنا يعقوب
ولد وعاش في حيران شمال بلاد الشام، وأباه النبى إسحاق عليه السلام وابنه سيدنا يوسف عليه السلام، وعاش فترة طويلة في مصر وانتقل إلى فلسطين ومات هناك.
زكريا عليه السلام
وسيدنا زكريا، ولد وعاش حياته في فلسطين، وهناك قولين عن وفاته احدهما يشير إلى إنه مات في فلسطين والآخر يقول أنه مات في حلب بسوريا.
يحيى عليه السلام
سيدنا يحيى عليه السلام، أباه سيدنا زكريا النبى الكريم وعاش فى فلسطين ويقال أنه مات في دمشق.
عيسى عليه السلام
سيدنا عيسي عليه السلام وأمه الصديقة السيدة العذراء مريم عليها السلام ولد وعاش في فلسطين ولكنه هاجر مع أمه إلى مصر وعاد مرة أخرى إلى فلسطين وعاش فيها.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
جميعنا نعرف جيدًا رحلة الإسراء والمعراج، وهى احدى معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى بالنبى الكريم من مكة إلى بيت المقدس بفلسطين وعرج إلى السماء وعاد إلى وطنه مرة أخرى وعاش ودفن بالمدينة المنورة
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