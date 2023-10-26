ممكن اشتغل من البيت؟ 5 أسئلة لا يجب طرحها عند التقدم للعمل

(MENAFN
- Youm7) عندما يتقدم شخص للعمل بأى وظيفة يشعر بالقلق والتوتر عند إجراء مقابلة العمل، لرغبته في موافقة أرباب العمل عليه، ولكن قد يخطئ عند طرحه لبعض الأسئلة التي تجعل أصحاب العمل يترددون في الموافقة عليه، ولهذا نستعرض في التقرير، بعض الأسئلة الخاطئة التى يفضل تجنب طرحها خلال مقابلة العمل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو".
أسئلة لا يجب طرحها خلال مقابلة العمل
هل يمكنني العمل من المنزل؟
على الرغم من أن معظم الشركات قد اتبعت نظام العمل من المنزل منذ انتشار وباء كورونا، ولكن طرح هذا السؤال أثناء مقابلة العمل ، يشير إلى أن الشخص
غير راضٍ عن العمل المكتبي، ويشير إلى توقع الإهمال في العمل، لذلك يفضل طرح سؤال بشكل عام عن الجدول الأسبوعي واجتماعات العمل والحياة المكتبية بدلاً من سؤال العمل من المنزل.
أسئلة يجب تجنبها خلال مقابلة العمل
ماذا يمكن لشركتك أن تقدم لي؟
يتسبب هذا السؤال في رفض مقدم العمل، حيث يشير إلى أن الشخص غير مهتم بالشركة لذلك لم يبحث عن أي معلومات عنها، وهذا المؤشر يشجع أرباب العمل على رفض الموظف المتقدم.
اسئلة يفضل تجنبها أثناء مقابلة العمل هل الراتب قابل للتفاوض؟
غالبًا ما تكون الأسئلة المتعلقة بالراتب ضرورية ، لكن يفضل تجنب طرحها خلال المقابلة، وإنما تأجيلها لوقت لاحق بعد موافقة الشركة والحصول على العمل.
مقابلة عمل
لماذا يجب أن أعمل لديك؟
إذا تقدم شخص للعمل في منصب ما، فمن المفترض أنه يريد العمل في هذه الشركة،
لذلك يعتبر هذا السؤال محرجا لأصحاب العمل وبالتالي سوف يقابل برفض المتقدم للوظيفة.
في أي وقت سأنتهي كل يوم؟
الهدف من إجراء مقابلة العمل هو إبراز مدى حماس المتقدم والتزامه، لذلك هذا السؤال يشير إلى أن الشخص مهمل في عمله ويرغب في إنجازه في أقصر وقت ممكن دون إعطاء أي دقيقة زائدة من وقته، كما يشير إلى أن الموظف لا يستطيع تحقيق التوازن بين حياته المهنية والاجتماعية.
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