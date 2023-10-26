ممكن اشتغل من البيت؟ 5 أسئلة لا يجب طرحها عند التقدم للعمل

MENAFN - Youm7) عندما يتقدم شخص للعمل بأى وظيفة يشعر بالقلق والتوتر عند إجراء مقابلة العمل، لرغبته في موافقة أرباب العمل عليه، ولكن قد يخطئ عند طرحه لبعض الأسئلة التي تجعل أصحاب العمل يترددون في الموافقة عليه، ولهذا نستعرض في التقرير، بعض الأسئلة الخاطئة التى يفضل تجنب طرحها خلال مقابلة العمل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو".

أسئلة لا يجب طرحها خلال مقابلة العملهل يمكنني العمل من المنزل؟

على الرغم من أن معظم الشركات قد اتبعت نظام العمل من المنزل منذ انتشار وباء كورونا، ولكن طرح هذا السؤال أثناء مقابلة العمل ، يشير إلى أن الشخص

غير راضٍ عن العمل المكتبي، ويشير إلى توقع الإهمال في العمل، لذلك يفضل طرح سؤال بشكل عام عن الجدول الأسبوعي واجتماعات العمل والحياة المكتبية بدلاً من سؤال العمل من المنزل.

أسئلة يجب تجنبها خلال مقابلة العمل





ماذا يمكن لشركتك أن تقدم لي؟

يتسبب هذا السؤال في رفض مقدم العمل، حيث يشير إلى أن الشخص غير مهتم بالشركة لذلك لم يبحث عن أي معلومات عنها، وهذا المؤشر يشجع أرباب العمل على رفض الموظف المتقدم.

اسئلة يفضل تجنبها أثناء مقابلة العمل هل الراتب قابل للتفاوض؟

غالبًا ما تكون الأسئلة المتعلقة بالراتب ضرورية ، لكن يفضل تجنب طرحها خلال المقابلة، وإنما تأجيلها لوقت لاحق بعد موافقة الشركة والحصول على العمل.

مقابلة عمل





لماذا يجب أن أعمل لديك؟

إذا تقدم شخص للعمل في منصب ما، فمن المفترض أنه يريد العمل في هذه الشركة،

لذلك يعتبر هذا السؤال محرجا لأصحاب العمل وبالتالي سوف يقابل برفض المتقدم للوظيفة.





في أي وقت سأنتهي كل يوم؟

الهدف من إجراء مقابلة العمل هو إبراز مدى حماس المتقدم والتزامه، لذلك هذا السؤال يشير إلى أن الشخص مهمل في عمله ويرغب في إنجازه في أقصر وقت ممكن دون إعطاء أي دقيقة زائدة من وقته، كما يشير إلى أن الموظف لا يستطيع تحقيق التوازن بين حياته المهنية والاجتماعية.