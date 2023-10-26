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الاحتلال دمر حلمها وروحها.. حكاية الشهيدة الشيماء الأولى على الثانوية بفلسطين

10/26/2023 2:43:05 PM
(MENAFN- Youm7) في شهر يوليو من هذا العام، تلقت الشيماء أكرم صيدم، الخبر الذى كانت تحلم به طوال الوقت وتسعى لتحقيقه وهو حصولها على مجموع بنسبة 99 % بالثانوية العامة، لتؤهل للحصول على المركز الأول على فلسطين، مما جعلها تشعر بالسعادة وكأنها طائرة في السماء ولكن بدون جناجات.


الشيماء بين عائلتها


وراحت الشيماء تشارك أصدقاءها على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتبت منشور: "لم يكن الأمر سهلاً.. لكننى فعلتها"، وباتت عائلتها تملء جدران المنزل بالزغاريد فرحاً بتفوقها، وأخذت الشيماء منذ هذا اليوم تحلم بمستقبلها وتخطط له وتخبر به وسائل الإعلام التي تواصلت معها بمناسبة تفوقها في الثانوية العامة، وأشارت إلى بعض الوسائل التي ساعدتها في الحصول على هذا المجموع وهو المذاكرة وتجنب التوتر والقلق والحصول على قسط كافٍ من النوم، وأكدت على أنها سوف تدرس اللغة الإنجليزية.


منشور بصفحة الشهيدة



صورة أخرى للشيماء

وبالفعل التحقت الشيماء بالجامعة الإسلامية واختارت دراسة اللغة الإنجليزية، وشعرت بالسعادة وأنها صعدت أول سلم بطريق مستقبلها الذى تحلم به طوال الوقت، ولكن حلم الشيماء وعائلتها لم يكتمل حيث تعرض منزلها للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة، ولحقت منذ أيام هي وعائلتها بشهداء غزة الذين سبقوهم .


صورة من تكريم الشيماء بمدرستها بفلسطين

وأنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حلم الشيماء وروحها التي كانت مليئة
بالأمل والأحلام لمستقبلها، فربما كانت تحلم مثل أقرانها حول العالم بالعمل معلمة لغة إنجليزية أو مترجمة بإحدى الشركات أو أي عمل آخر كانت تخطط له مثل باقى الشباب الذين في عمرها، ولكن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية أنهت آمال وأحلام الكثير من أطفال وشباب غزة.


أخر منشور للشيماء قبل استشهادها
صورة من صفحة الشيماء








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