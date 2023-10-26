أعز الولد.. فوائد نفسية واجتماعية تعود على الأطفال عند تحدثهم مع أجدادهم

MENAFN - Youm7) يتعامل الأجداد بمشاعر الحب والرعاية تجاه أحفادهم، ويقدمون لهم كل الدعم العاطفي والنفسي للعبور بهم إلى بر الأمان بجانب والديهم، فالأجداد تبدأ علاقتهم بأحفادهم من خلال الإنصات لهم في كل حالاتهم من غضب، أو سعادة، ويشاركونهم مشاعر تجاربهم المختلفة، ويشجعوهم على التحدث والشعور بالراحة معهم من خلال استقبالهم بحفاوة وابتسامة لطيفة، حتى عند الإنصات لهم، ولهذا يحفز الأجداد أحفادهم على التفكير وإبداء الرأي، مما يزيد من قوة الترابط بين الأحفاد وأجدادهم وتطوير مهاراتهم العقلية، وهذا ما نوضحه في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "motherhoodcenter".





كيف يساعد تحدث الأحفاد مع الأجداد في تقوية شخصيتهم؟ نقل التجارب العلمية والاجتماعية

فتجارب الأجداد العلمية والاجتماعية والعملية تؤثر في قوة التواصل مع أحفادهم، فالأجداد يحكون

باستمرار عن الذى عاصروه لأحفادهم، وهذا يساعد على جعل الأحفاد ينظرون للحياة بمنظور أفضل ويزيد من تجاربهم اليومية وفي بعض الأوقات يحتذى الأحفاد بأجدادهم.

تحدث الأجداد مع الأحفاد





تقوية شخصيتهم الاجتماعية

دور الأجداد قوي في تقدم المستوى الاجتماعي لأحفادهم، حيث يساعد التحدث معهم والإنصات لهم في تقوية شخصيتهم الاجتماعية، وتقلل من شعورهم بالتوتر و الاضطرابات، كما يكون الأجداد مصدرًا للراحة والدعم لأحفادهم.

فوائد علاقة الأجداد بأحفادهم





تحسين الأداء الأكاديمى

تطور وتحسين أداء الأحفاد الأكاديمي، يبدأ من توفير البيئة الداعمة المشجعة لهم، حيث أثبتت دراسة استقصائية أن 87% من الأجداد الذين يحرصون على التواجد بجانب أحفادهم أثناء الواجبات المنزلي أو المشاريع المدرسية، ولو لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع، يساهم في

تحسين مستواهم الأكاديمي وتقدمهم.

فوائد علاقة الأحفاد بالأجداد





تحسين السلوك

ارتباط الأجداد بأحفادهم يقلل من المشاكل السلوكية التى يمكن أن يكتسبها الأحفاد في مراحل نموهم المختلفة خلال اختلاطهم بأقرانهم، فالأجداد يساهمون في تخطي هذه المشاكل بتحقيق القبول والقدرة على المشاركة في كل ما يدور في حياتهم.