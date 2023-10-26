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صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها الخدمات التعليمية

10/26/2023 2:43:01 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 10.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.8%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.2%، على التوالي، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%.



وقفز قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، 1.9%، 1.8%، 0.6%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.14 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 146.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 9.13%، واستحوذت المؤسسات على 22.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.96%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 149.8 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، 165.9 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 5275 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.












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