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أخبار البورصة اليوم الخميس 26-10-2023

10/26/2023 2:42:59 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 21 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعربية لاستصلاح الأراضي، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، واسيك للتعدين-اسكوم، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأم بي للهندسة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وطاقة عربية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعامة للصوامع والتخزين، ودلتا للطباعة والتغليف، والعربية لاستصلاح الأراضي، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.





البورصة تخسر مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.14 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 146.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 9.13%، واستحوذت المؤسسات على 22.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.96%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 149.8 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، 165.9 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 5275 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.



وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 550 ألف سهم، 600 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 1.7 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 6.1 مليون سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 950 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 575 ألف سهم، 16.3 ألف سهم، 325 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 3.8 مليون سهم، 8677 سهم، 1427 سهم، على التوالي.



واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 1.6 مليون سهم، 90 ألف سهم، 6.4 مليون سهم، على التوالي.



أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء المساهم وليد محمد زكي إبراهيم 300 ألف سهم بسعر 1.90 جنيه بقيمة إجمالية 570 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 25.77% إلى 25.80%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.



القلعة

قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة لديها خطة طويلة المدى لإدراج عدد من الشركات التابعة في البورصة، بعد الحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الرقابية والمنظمة للسوق، وتوافر الظروف المناسبة للطرح، وأن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 2-3 مليارات جنيه في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالسوق المصرية.



النيل للأدوية

قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة حققت إيرادات 378.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 231.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 63.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 53.8 مليون جنيه مقارنة مع 20.8 مليون جنيه بنسبة نمو 158.4%.
















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