الفراعنة أضافوا التوابل للمومياوات.. قائمة التحنيط تشمل العسل والخروب

MENAFN - Youm7) عندما أرادت الباحثة دورا جولدسميث أن تعرف رائحة خلطة تحنيط المصريين القدماء اتبعت نهجا غير تقليدي فقد قامت بتحنيط نفسها جزئيا، ولم يكن ذلك من ضمن بحثها بل هو عمل إضافى قامت به لفهم واختبار وصفة التحنيط القديمة باعتبارها باحثة تعمل على أطروحتها للدكتوراه في علم المصريات في جامعة فراي في برلين وقد وقعت على وصفة من الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية فأعدتها من بردية موجودة حاليًا في متحف اللوفر.

وبعد طول بحث وفحص وجدت دورا جولدسميث طريقها إلى وصفة لعطر التحنيط، والذي كان يتم دهنه على الجثة وضمادات الدفن بعد وقت قصير من الوفاة في عصر قدماء المصريين حيث قالت: "إنه يعطر الجسم ويحافظ على الجسم أيضًا".

وقد أخذت دورا جولدسميث الخليط الراتنجي الملون بالفحم، ووضعته على ذراعها ولفته بالضمادات وقالت وفقا لموقع atlas abscura :"لقد تمكنت من تحنيط نفسي رائحة الموت لم تزعجنى كثيرًا، إنها رائحة طيبة حقًا".

وقالت إن جزءا من السبب وراء رائحة عطور التحنيط والدفن الباقية رغم إنتاجها منذ زمن طويل أن معظم مكوناتها كانت جيدة بما يكفي لتناولها مضيفة: "تقريبًا كل ما استخدمه المصريون القدماء في عطورهم كان صالحًا للأكل، كانت العطور في مصر القديمة في كثير من الأحيان متعددة الاستخدامات".

وبفضل مزيج من أدلة الطب الشرعي، والسجلات المكتوبة، والأشعات، أصبح لدينا فكرة عما قد يكون قد تم دهنه على المومياوات إذ جرى دمج العسل واللبن وتوت العرعر وعصير الخروب والتمر والشحم البقري في العطور أو وضعها على الجثث.

وعلى سبيل المثال، كان اللبان والمر يمضغان كعلكة في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى استخدامهما كعطور باهظة الثمن كما شقت الأطعمة ذات الرائحة الأقل حلاوة طريقها إلى المزيج، بما في ذلك فصوص الثوم والبصل وغالبًا ما يتم استخدام جلود هذا الأخير كجفون بديلة وفي إحدى الحالات، إذ تقول دورا جولدسميث، إنه كان يتم غرس بصلة كاملة مباشرة في إبط المومياء فى بعض الأحيان.



