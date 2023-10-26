سوق الفن ينتظر موسم المزادات في نيويورك.. ولوحات بيكاسو ومونيه الأغلى

MENAFN - Youm7) ينتظر سوق الفن موسم المزادات القادم في نيويورك، والذي يبدأ في صالة مزادات كريستيز للمزادات في السابع من نوفمبر المقبل لكن الأدلة المتناقلة تشير إلى أن الشراء بشكل عام كان أكثر هدوءًا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، خاصة فوق مستوى المائة ألف دولار، كما أن مزادات لندن هذا الشهر خرجت بإيرادات أقل من المتوقع، في حين انخفضت أرقام المبيعات المسائية في نيويورك في مايو بنسبة 18% عن العام الماضي، وفقا لشركة ArtTactic

يقول هوجو ناثان، الشريك المؤسس لشركة الاستشارات الفنية بومونت ناثان وفقا لتقرير فاينانشيال تايمز: "كان الاتجاه المتذبذب بين لندن وباريس للمعارض والمزادات واضحا للغاية، وكان الجميع يراقبون أبرز معالم مزادات نيويورك، يعتمد سوق الفن على شهري مايو ونوفمبر، مازال هناك مشترون، على الرغم من كل المشاكل في العالم، لكنهم لا يدفعون مثلما جرى في السابق".

وتشمل المعروضات الضخمة في نيويورك الشهر المقبل مجموعة إميلي فيشر لوداو التي تزيد قيمتها على 400 مليون دولار في دار سوثبي للمزادات مع لوحة بابلو بيكاسو لماري تيريز والتر عام 1932 والتي تقدر قيمتها بـ 120 مليون دولار وفي كريستيز تبرز لوحة زنابق الماء لمونيه من عام 1917 التي تقدر قيمتها بـ 65 مليون دولار، بالإضافة إلى "الحبيب المتفحم" (Charred Beloved I) لأرشيل جوركي (1946)، التي عرضها قطب الإعلام ديفيد جيفن مقابل 20 مليون دولار.

وتستضيف دار فيليبس أول مزاد مخصص للسيراميك وتظهر فيه أعمال فنية لكل من لوسي راي وزميلها وصديقها هانز كوبر في لندن في الأول من نوفمبر ويضم من العناصر 106 بما في ذلك قطعتان تعاونت فيهما ري وكوبر والباقي من جامع التحف وخبير السيراميك سيريل فرانكل، وهو مخرج سينمائي وتلفزيوني توفي في عام 2017

وقد جرى تقدير المجموعة بما يترواح بين 3 ملايين جنيه إسترليني 4.2 مليون جنيه إسترليني.



