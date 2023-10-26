محمد خان فى ذكرى ميلاده الـ 82.. هل قرأت خطاباته إلى سعيد شيمى؟

MENAFN - Youm7) محمد خان .. أحد أهم وأبرز المخرجين في تاريخ السينما المصرية، والذى تمر اليوم ذكرى ميلاده الـ 82، حيث ولد فى مثل هذا اليوم، 26 أكتوبر لعام 1942، وتزامنا مع ذكراه، نتعرف معا على كتاب "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى" الذى أصدرته دار الكرمة للنشر.

فى الجزء الأول من "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى"، والتى تمتد من فترة الشباب فى الستينيات وحتى السبعينيات، وهى من إعداد وتعليق صديق عمره المصور السينمائى الكبير سعيد شيمى ومن تقديم الناقد الفنى الكبير محمود عبد الشكور.

يقع الجزء الأول من كتاب خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى فى 392 صفحة من القطع الكبير ويحتوى أيضًا على صور ووثائق نادرة. وستصدر الأجزاء التالية تباعًا.

خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى

ويقول الناقد السينمائى محمود عبد الشكور فى مقدمته لهذا الكتاب: «كأننا أمام دراما هائلة تمثل قصة حياة محمد خان فى سنوات الشباب، مكتوبة بصراحة مطلقة، وكأن كل سنة هى فصل مثير، تتخلله لحظات صعود وهبوط، وأمل وإحباط. إننا تقريبًا أمام مذكرات عقل ووجدان وعين شاب مصرى رأى وسمع وشاهد، ونحن أيضًا أمام وثيقة مدهشة عن جيل يكتشف معنى الفن والحياة، ويحاول فى نفس الوقت أن يكتشف نفسه وقدراته، لكى يعبر بهذه القدرات من عالم الهواية إلى دنيا الاحتراف، من شغف الفرجة، وهى أساس كل شيء، إلى حلم صناعة الأفلام، وبهجة تحقيق السينما... سعيد شيمي.. هذا الصديق الوفى الكبير، عاشق السينما، هو أفضل من يقدم للقارئ رسائل صديقه الراحل، وهو أيضًا من تضيف تعليقاته على الرسائل الكثير شرحًا وتوضيحًا، فكان هذا الكتاب البديع.

محمد خان واحد من أهم مخرجى السينما المصرية والعربية. ولد لأب من أصل باكستانى وأم مصرية فى 26 أكتوبر 1942، ويعد أحد أبرز مخرجى السينما الواقعية فى ثمانينيات القرن الماضي. شارك فى كتابة 13 قصة من 25 فيلمًا قام بإخراجها، وحصل عنها على عشرات الجوائز المحلية والعالمية، ومن أهمها "ضربة شمس" و"موعد على العشاء" و"خرج ولم يعد" و"زوجة رجل مهم" و"أحلام هند وكاميليا" و"سواق الأتوبيس" و"الحريف" و"أيام السادات" و"فى شقة مصر الجديدة". وقد توفى فى 26 يوليو 2016.

سعيد شيمى أحد أهم مديرى التصوير السينمائى فى العالم العربي. ولد عام 1943 فى حى عابدين فى القاهرة. ربطته صداقة عميقة بمحمد خان منذ أن كانا فى طفولتهما. عشق السينما والتصوير منذ طفولته، فصور أول أفلامه على شريط 8 مللى وهو فى العشرين من عمره. تخرج فى المعهد العالى للسينما، واشترك كمتطوع فى تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. وهو أول من صور سينمائيًا تحت الماء فى العالم العربي.

صور سعيد شيمى حوالى 75 فيلمًا تسجيليًّا وقصيرًا و108 أفلام روائية طويلة من أهمها "ضربة شمس" و"سواق الأتوبيس" و"الحريف" و"جحيم تحت الماء" و"العار" و"البرئ" و"الحب فوق هضبة الهرم"، فحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من مصر والخارج.

قام سعيد شيمى بتدريس مادة التصوير السينمائى والتلفزيونى فى عدد من الكليات والمعاهد فى مصر والدول العربية. واختير عضوًا ورئيسًا فى لجان التحكيم السينمائية فى مهرجانات دولية ومحلية.

له العديد من المقالات فى جماليات وتاريخ الصورة السينمائية، كما أصدر أكثر من عشرين كتابًا فى مجال التصوير السينمائي، من أهمها: "التصوير السينمائى تحت الماء"، و"تاريخ التصوير السينمائى فى مصر"، و"أفلامى مع عاطف الطيب"، و"تجربتى مع الصورة السينمائية"، و"سحر الألوان من اللوحة إلى الشاشة"، و"الصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية".