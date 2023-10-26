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نوبل تتذكر التنزانى عبد الرزاق قرنح وتفانيه ونفوره من التبسيط

10/26/2023 2:42:57 PM
(MENAFN- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية، الكاتب التنزانى عبد الرزاق قرنح ، الفائز بجائزة نوبل فى الأدب، لعام 2021، ونفوره من التبسيط فى الكتابة، مقابل تفانيه من أجل كتابة الحقيقة.

ونشرت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، اقتباسا يقول فيه عبد الرزاق قرنح: "أريد فقط أن أكتب بقدر ما استطيع من الثقة، دون أن أحاول أن أقول شيئًا نبيلًا".

وعلقت جائزة نوبل العالمية على اقتباس عبد الرزاق قرنح بقولها: إن تفاني الحائز على جائزة نوبل للأدب لعام 2021، عبد الرزاق قرنح، للحقيقة ونفوره من التبسيط أمر لافت للنظر.


التنزانى عبد الرزاق قرنح

يشار إلى أن عبد الرزاق قرنح هو أول كاتب من أصل أفريقي ينال جائزة نوبل للآداب منذ أن نالها الكاتب الجنوب إفريقي ج. م. كوتزي سنة 2003، وجاء فى حيثيات فوزه بهذه الجائزة "تقديرا لرواياته عن حقبة الاستعمار وما تلاها في شرق أفريقيا ومعاناة اللاجئين العالقين بين عالمين، وحسن الاستبصار الخالٍ من أي مساومة لآثار الاستعمار، ولتعاطفه مع قدر اللاجئ العالق في هوة الاختلافات بين الثقافات والقارات".

وساهمت جائزة نوبل العريقة في إخراج الكاتب التنزاني والبريطاني من الظل وهو في الثانية والسبعين من عمره، وأكسبته مكانة عالمية، وتعرف جمهور القراء حول العالم على رواياته التى بدأ فى نشرها منذ العام 1987، فضلا عن القصص القصيرة، ورواياته الثلاث الأولى "ميموري أوف ديبارتر" 1987 و"بيلجريمز واي" 1988 و"دوتي" 1990 إلى تجارب المهاجرين في المجتمع البريطاني المعاصر.







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