ماذا قالت ضحى فى الرواية الأولى لـ بهاء طاهر؟

MENAFN - Youm7) تحل ذكرى ميلاد رحيل الكاتب الكبير بهاء طاهر حاملة معها ذكرى حكائية تنبعث من طيف صورة صاحب أعمال مثل خالتى صفية والدير والرواية الحائزة على أولى جوائز البوكر العربية "واحة الغروب" والعملان تحولا إلى دراما تليفزيونية اشتقت خيوطها المثيرة من أعمال الكاتب الراحل.

لكن ضحى قالت ما قالت في الرواية الأولى التي حملت اسم "قالت ضحى" والاسم هنا دال على المعنى فالمعنى كله تقوله ضحى عل الرغم من أن الرواى رجل في النهاية إلا أن الرواية الأولى للكاتب الكبير الراحل تجسد فقط ما قالته ضحى باعتبار أنه عنوان رئيس يطل من جنبات الرواية ومفرداتها على طولها وأحداثها، فلا صوت يعلو في هذه الرواية على قول ضحى وكأن الكاتب المرهف في هذه الرواية يطرح أفكارا متضافرة مع دراما سليمة ومتماسكة مع أثر ما تقوله امرأة وكيف لراو رجل أن يجسد شعوره عما قالته أنثى يحبها.

ضحى الرقيقة المرهفة تأخذ عنها انطباعا أثناء قراءتك الرواية ما ثم ما تلبث أن تتركه إلى غيره بعد قول من أقوالها قالته ضمن أحداث الرواية ومن تتأتى أهمية ما تقوله المرأة في الرواية، فقولها دال يحمل في داخله مفردات ومعان مختلفة عن قول الرجل.

مع «بهاء طاهر» نظل مأخوذين بسحر الرواية حيث يتسلل بنا الراوي إلى أعماق بعيدة داخل أبطاله وبالتالى ما قالته «ضحى» الذى كان في كل مرحلة مختلفا عما قبلها فهل تغيرت «ضحى»؟.

على مستوى البناء الفني تبدو الرواية سيمفونية بديعة، رائعة الأنغام، متفاوتة الطبقات، مختلفة الإيقاع، تعلو إلى السماء وتهبط إلى الأرض دون خلل أو اهتزاز مع أنها تلامس الفن والعقد الاجتماعى المتغير في فترة ما بعد ثورة يوليو، غير أنها تحافظ على إيقاع هامس فكأن بهاء أراد أن يقول ما همست به إليه ضحى وكأن صوت الهمس ذاك معبر عن الصوت الباقى داخل الإنسان وسط آلات التغيرات والتحولات الاجتماعية والسياسية.



