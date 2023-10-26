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روبوت يابانى وزنه 3.5 طن يتحول إلى سيارة خلال ثوانى.. صور

10/26/2023 2:42:54 PM
(MENAFN- Youm7) حولت شركة هندسية يابانية الخيال إلى حقيقة، من خلال روبوتها الذي يبلغ وزنه 3.5 طن والذي يتحول إلى سيارة في غضون لحظات، فإن Archax، الذى صممته شركة Tsubame Industries، عبارة عن آلة تجريبية يبلغ طولها 15 قدمًا قادرة على الانتقال من "وضع الروبوت " الدائم إلى "وضع السيارة" المبسط بضغطة زر.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صنعت شركة Tsubame Industries حاليًا خمسة من الروبوتات العملاقة وتخطط لبيعها مقابل 3 ملايين دولار لكل منها.





روبوت يتحول لسيارة




على الرغم من أن القائد محصور داخل الروبوت، إلا أنه لا يزال لديه رؤية 360 درجة لمحيطه من خلال تسع كاميرات خارجية، والتي تتغذى على أربع شاشات تصطف على جانبي قمرة القيادة، ومن الداخل، يستخدم الطيار اثنتين من أذرع التحكم والدواسات للتحكم في حركات الروبوت، أو التحكم بأذرعه في وضع الروبوت أو توجيهه في وضع السيارة.



كما أنه بمجرد الدخول في وضع السيارة، تستخدم الأرجل الأربعة للروبوت الذي يعمل بالبطارية الدفع بالعجلات الحقيقية والتوجيه بالعجلات الأمامية للوصول إلى سرعات تبلغ 10 ميل في الساعة.





الروبوت من الداخل




وأبدى المعلقون إعجابهم بقدرات الروبوت وتصميمه على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يحمل تشابهًا كبيرًا مع روبوتات ألعاب الفيديو والأنيمي.

كتب أحد المعلقين: "نقترب من تجربة Titanfall Mechs" في إشارة إلى لعبة الفيديو الشهيرة التي تتميز بالقتال الميكانيكي التجريبي.



وأضاف: "عمل رائع لجميع المهندسين والمصممين والميكانيكيين وكل من شارك في هذه القطعة الفنية الجميلة والآلة".



وقال أحد المعجبين المتحمسين: "رائع، مذهل تمامًا"، مضيفا "هذا هو ما أعيش من أجله، وآمل أن أجرب ذلك".



وكتب آخر: "كنت أعلم دائمًا أنه إذا كانت هناك بدلة ميكانيكية حقيقية، فستأتي من شركة يابانية"، مضيفا "إنهم يعرفون جيدًا ما هو الأروع".





مكان القائد بالروبوت




وقال ريودا يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة Tsubame Industries، إن تطوير الروبوت كان مدفوعًا بشكل مباشر بالرغبة في الجمع بين اللقطات اليابانية في مجال الروبوتات والرسوم المتحركة.



وقال يوشيدا لرويترز: "السبب الأولي وراء إنشائها هو أنني أردت صنع سيارة جديدة"، وبالإضافة إلى ذلك، فإن اليابان قوية حقًا في صناعات الرسوم المتحركة والألعاب والروبوتات، وكذلك في السيارات.





روبوت السيارة




تهدف شركة Archax إلى تشكيل سوق جديد تمامًا للسيارات الفاخرة، وتتوقع الشركة أن يكون العملاء الرئيسيون من الأثرياء، سواء في الداخل أو في الخارج، ومع ذلك، تأمل الشركة أن يتم استخدام الروبوتات الخاصة بها في المستقبل في صناعة الفضاء وللمساعدة في الإغاثة من الكوارث.












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