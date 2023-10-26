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تعدين بيتكوين يضخ نفس كمية الكربون من حرق 84 مليار رطل فحم كل عام

10/26/2023 2:42:54 PM
(MENAFN- Youm7) وجد تقرير جديد للأمم المتحدة أن تعدين العملات المشفرة له تكاليف عالية للغاية في شكل كميات فلكية من المياه والأراضي، حيث يستهلك تعدين بيتكوين كميات هائلة من الطاقة، مما يمنحها سمعة سيئة باعتبارها تهديدًا للبيئة ومسرعًا لتغير المناخ.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بلغت البصمة الكربونية العالمية من عام 2020 إلى عام 2021 ما يعادل انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق 84 مليار رطل من الفحم، أو 190 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي، أو أكثر من 25 مليون طن من النفايات في مدافن النفايات".



كما بلغت البصمة المائية العالمية في الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر 2021، 1.65 كيلومتر مكعب، أي ما يعادل ملء أكثر من 660 ألف حمام سباحة أولمبي، وأكثر من الاستخدام المنزلي الحالي للمياه لـ 300 مليون شخص في المناطق الريفية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.



وبلغت المساحة الأرضية للتعدين في نفس الفترة "أكثر من 1870 كيلومترًا مربعًا، أي 1.4 ضعف مساحة لوس أنجلوس".



تعد الصين والولايات المتحدة من أكبر المخالفين في العالم، حيث تستخدمان ما لا يقل عن 50% من الموارد في عمليات التعدين الخاصة بهما أكثر من أي دولة أخرى.



ويعود جزء كبير من هذه التكلفة إلى كيفية إنتاج الكهرباء، خلال هذه الفترة من 2020 إلى 2021، دعمت الطاقة الكهرومائية 16% من تعدين البيتكوين في العالم.



على الرغم من أن الطاقة الكهرومائية تعد موردًا متجددًا، إلا أنها تتطلب غمر مساحات كبيرة من الأراضي لبناء خزانات للسدود الكهرومائية.



وبعيدًا عن متطلبات الأرض هذه، فإن إنتاج الطاقة الكهرومائية يفقد أيضًا الكثير من الماء من خلال التبخر، وتم الإبلاغ سابقًا أن البصمة الكربونية لتعدين بتكوين تنافس إنتاج لحوم البقر وتعدين المعادن الثمينة.



ويظهر التقرير الجديد أن "البصمة البيئية لتعدين بتكوين لا تقتصر على انبعاثات الغازات الدفيئة".



يصف تعدين العملات المشفرة كيف تقوم أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم بحل المسائل الرياضية المعقدة لإكمال المعاملات والتحقق منها.



يمكن أن تكون مربحة لأن تعدين العملة المشفرة يكافئ القائم بالتعدين للتحقق من المعاملات وإحضار المزيد من عملات البيتكوين إلى الوجود.



ومع ذلك، فإن كسب المال من تعدين البيتكوين يعتمد على وفرة الطاقة الرخيصة، ولكي تكون المؤسسة مربحة، يجب أن تكون تكلفة تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتعدين أقل من مكافآت التعدين، وارتفع تعدين بتكوين المدعوم بالغاز الطبيعي من 15% في عام 2021 إلى 21% في عام 2022.



ويحذر التقرير من أن هذه التكاليف البيئية الخفية مثيرة للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى أن العديد من البلدان التي تتصدر القائمة متخلفة في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وإن أنشطة التعدين غير المنظمة وغير الخاضعة للضرائب تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في هذه المناطق ولها آثار بيئية دائمة.
















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