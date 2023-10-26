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أبل تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأيفون.. إليك كيفية تثبيته على جهازك

10/26/2023 2:42:54 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كان لديك جهاز iPhone، فتأكد من تحديثه الآن، حيث أصدرت شركة أب تحديثًا أمنيًا عاجلاً يسمى iOS 17.1، ويحتوي التحديث على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعالج التحديث المخاوف المتعلقة بالإشعاع المفرط في iPhone 12، والذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.



وتم إصدار تحديث iOS 17.1، وهو متاح لأجهزة iPhone XS والإصدارات الأحدث، وتوضح أبل: "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق AirDrop".



وأضافت أبل، "يتضمن هذا الإصدار أيضًا تحسينات على StandBy وApple Music، بالإضافة إلى ميزات أخرى وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز iPhone الخاص بك."



وسيعالج التحديث أيضًا المخاوف بشأن مستويات الإشعاع التي ينتجها iPhone 12.



وكانت أُمرت شركة التكنولوجيا العملاقة بالتوقف عن بيع iPhone 12 في فرنسا بعد أن أظهرت الاختبارات أن النموذج أنتج مستويات إشعاع أعلى من عتبة الأمان في الاتحاد الأوروبي.



وطُلب من شركة أبل أيضًا إصلاح الهواتف الذكية الموجودة عبر التحديث أو استدعاء كل جهاز iPhone 12 تم بيعه في البلاد.



وأوضحت أبل: "يتضمن iOS 17.1 تحديثًا لجهاز iPhone 12 للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب بروتوكول الاختبار المحدد هذا الذي يتطلب طاقة أقل عندما يكون خارج الجسم على سطح ثابت".



كيفية تنزيل التحديث الجديد على iPhone


يمكنك لتنزيل iOS 17.1 على جهاز iPhone الخاص بك:



- فتح تطبيق الإعدادات، ثم الضغط فوق عام.



- اضغط فوق تحديث البرنامج، ومن المفترض أن يظهر تحديث iOS 17.1 على شاشتك.



- إما أن تضغط على "التحديث الآن" لتثبيته على الفور، أو اضغط على "تحديث الليلة" لتثبيته هذا المساء.



وأضافت أبل: "إذا قمت بتحديد تحديث الليلة، فسيحاول iPhone التحديث عندما يكون الجهاز مقفلاً وتكون البطارية مشحونة بشكل كافٍ".












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