أبل تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأيفون.. إليك كيفية تثبيته على جهازك

(MENAFN
- Youm7) إذا كان لديك جهاز iPhone، فتأكد من تحديثه الآن، حيث أصدرت شركة أب تحديثًا أمنيًا عاجلاً يسمى iOS 17.1، ويحتوي التحديث على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعالج التحديث المخاوف المتعلقة بالإشعاع المفرط في iPhone 12، والذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.
وتم إصدار تحديث iOS 17.1، وهو متاح لأجهزة iPhone XS والإصدارات الأحدث، وتوضح أبل: "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق AirDrop".
وأضافت أبل، "يتضمن هذا الإصدار أيضًا تحسينات على StandBy وApple Music، بالإضافة إلى ميزات أخرى وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز iPhone الخاص بك."
وسيعالج التحديث أيضًا المخاوف بشأن مستويات الإشعاع التي ينتجها iPhone 12.
وكانت أُمرت شركة التكنولوجيا العملاقة بالتوقف عن بيع iPhone 12 في فرنسا بعد أن أظهرت الاختبارات أن النموذج أنتج مستويات إشعاع أعلى من عتبة الأمان في الاتحاد الأوروبي.
وطُلب من شركة أبل أيضًا إصلاح الهواتف الذكية الموجودة عبر التحديث أو استدعاء كل جهاز iPhone 12 تم بيعه في البلاد.
وأوضحت أبل: "يتضمن iOS 17.1 تحديثًا لجهاز iPhone 12 للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب بروتوكول الاختبار المحدد هذا الذي يتطلب طاقة أقل عندما يكون خارج الجسم على سطح ثابت".
كيفية تنزيل التحديث الجديد على iPhone
يمكنك لتنزيل iOS 17.1 على جهاز iPhone الخاص بك:
- فتح تطبيق الإعدادات، ثم الضغط فوق عام.
- اضغط فوق تحديث البرنامج، ومن المفترض أن يظهر تحديث iOS 17.1 على شاشتك.
- إما أن تضغط على "التحديث الآن" لتثبيته على الفور، أو اضغط على "تحديث الليلة" لتثبيته هذا المساء.
وأضافت أبل: "إذا قمت بتحديد تحديث الليلة، فسيحاول iPhone التحديث عندما يكون الجهاز مقفلاً وتكون البطارية مشحونة بشكل كافٍ".
MENAFN26102023000132011024ID1107312743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.