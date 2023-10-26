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علماء روس يطورون برنامجا لكشف مقاطع الفيديو المزيفة

10/26/2023 2:42:54 PM
(MENAFN- Youm7) طوّرت روسيا برنامجا للكشف عن مقاطع الفيديو المزيّفة ، حيث ستساعد هذه التقنية فى إيجاد المحتوى المزيّف على رحاب شبكة الإنترنت.


وقال ألكسندر جوروف الأستاذ فى جامعة "دون" الحكومية الروسية - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن المطورين لهذه التقنية يأملون بأن يستفيد منها الصحفيون والمستخدمون العاديون.

وأضاف أنه يمكن فى الوقت الحاضر أن يُصنع بسهولة فيديو مزيّف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وبات من الصعب الآن التمييز بين ما هو حقيقى وما هو مزيف.

وتركز هذه التقنية التى ابتكرها الأساتذة فى جامعة "دون" الروسية على الوجوه الموجودة فى الإطار، ويمكن التعرف على علامات تركيب المظهر الخارجى باستخدام الشبكات العصبونية ، والبرنامج قادر أيضا على اكتشاف التناقضات بين الكلام وتعبيرات الوجه ،كما إنه يأخذ فى الحسبان"بيكسلات إضافية"(أصغر العناصر) فى الصورة ويقوم كذلك بتحليل كل إطار فى تسجيل الفيديو.







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