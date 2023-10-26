علماء روس يطورون برنامجا لكشف مقاطع الفيديو المزيفة

(MENAFN
- Youm7) طوّرت روسيا برنامجا للكشف عن مقاطع الفيديو المزيّفة ، حيث ستساعد هذه التقنية فى إيجاد المحتوى المزيّف على رحاب شبكة الإنترنت.
وقال ألكسندر جوروف الأستاذ فى جامعة "دون" الحكومية الروسية - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن المطورين لهذه التقنية يأملون بأن يستفيد منها الصحفيون والمستخدمون العاديون.
وأضاف أنه يمكن فى الوقت الحاضر أن يُصنع بسهولة فيديو مزيّف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وبات من الصعب الآن التمييز بين ما هو حقيقى وما هو مزيف.
وتركز هذه التقنية التى ابتكرها الأساتذة فى جامعة "دون" الروسية على الوجوه الموجودة فى الإطار، ويمكن التعرف على علامات تركيب المظهر الخارجى باستخدام الشبكات العصبونية ، والبرنامج قادر أيضا على اكتشاف التناقضات بين الكلام وتعبيرات الوجه ،كما إنه يأخذ فى الحسبان"بيكسلات إضافية"(أصغر العناصر) فى الصورة ويقوم كذلك بتحليل كل إطار فى تسجيل الفيديو.
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