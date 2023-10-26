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جوجل تسمح لمستخدمى متجر بلاى بالإبلاغ عن محتوى الذكاء الاصطناعى المسىء

10/26/2023 2:42:53 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل شركة جوجل تحديث سياسات المطورين الخاصة بها لتحسين جودة التطبيقات وسلامتها وخصوصيتها داخل نظام أندرويد البيئي، حيث تم تصميم هذه الترقيات لإنشاء بيئة أكثر أمانًا وجديرة بالثقة لمستخدمي أندرويد.



يؤكد أحد التحديثات البارزة على الاستخدام الأخلاقي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل التطبيقات، ولتشجيع ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة، طلبت جوجل من المطورين السماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى المسيء الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو الإبلاغ عنه داخل تطبيقاتهم.




هذا يعني أن التطبيقات التي تستخدم محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي سيتعين عليها إضافة زر للإبلاغ عن المواد المسيئة أو الإبلاغ عنها بدءًا من أوائل عام 2024 للبقاء في متجر جوجل بلاي.



سيضمن هذا الإجراء قدرة المستخدم على تقديم تعليقات حول المحتوى الذي قد يكون ضارًا دون مغادرة التطبيق. ويتماشى هذا التغيير أيضًا مع التزام جوجل بتقديم تجارب آمنة للذكاء الاصطناعي.



وفي الوقت نفسه، ستحافظ شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا على امتثالها لسياسات المطورين الأخرى التي تحظر إنشاء محتوى مقيد.



وقالت الشركة في منشور مدونة، إن سياسة المحتوى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تغطي روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات توليد الصور وتلك التي تنشئ محتوى صوتيًا أو فيديو لأشخاص حقيقيين.



ومع ذلك فإن السياسة الجديدة لن تغطي التطبيقات التي تستضيف محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تستخدم الذكاء الاصطناعي فقط لتلخيص المواد مثل الكتب بالإضافة إلى تطبيقات الإنتاجية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي كميزة.



وقدمت جوجل أيضًا أمثلة على "محتوى الذكاء الاصطناعي الإشكالي"، يتضمن ذلك التزييف العميق للمواد الجنسية دون رضاهم، وتسجيلات لأشخاص حقيقيين مصممة للاحتيال، ومحتوى انتخابي كاذب أو خادع، وتطبيقات ذات ذكاء اصطناعي توليدي "يهدف في المقام الأول إلى إشباع الرغبة الجنسية"، وإنشاء أكواد برمجية ضارة.




أشارت جوجل أثناء الإعلان عن التغييرات إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي "هو فئة تطبيقات سريعة التطور"، ما يشير إلى أن الشركة قد تعيد النظر في سياسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مع استمرار تطور التكنولوجيا.



كذلك تعمل جوجل أيضًا على تحديث سياسة أذونات الصور والفيديو في متجر بلاي، من خلال الحد من مدى وصول التطبيقات إلى البيانات على نطاق واسع.



وأوضحت الشركة: "تعتبر الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهاز المستخدم بيانات مستخدم شخصية وحساسة ويجب التعامل معها بأفضل ممارسات الخصوصية القصوى."




وهذه المعلومات الحساسة تجعل المستخدمين عرضة للتسريبات أو أهداف الاستغلال، لذا فإن تقليل هذا الوصول إلى الحد الأدنى يساعد على تجنب العبء الواقع على المطورين في التعامل مع مثل هذه البيانات الحساسة.



ستسمح جوجل فقط للتطبيقات التي تحتاج إلى وصول واسع النطاق إلى الصور ومقاطع الفيديو بمواصلة الحصول على أذونات عامة.




وفي الوقت نفسه، سيُطلب من التطبيقات الأخرى التي لها استخدام محدود لملفات الوسائط استخدام منتقي الصور.












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