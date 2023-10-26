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السويد تقرر منع تجديد إقامة حارق القرآن وترحيله إلى العراق - جريدة الوطن السعودية

10/26/2023 2:42:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت مصلحة الهجرة السويدية اليوم قرارا يمنع تجديد إقامة حارق القرآن، العراقي سلوان موميكا، في السويد، وترحيله إلى العراق، وهو القرار الذي استُقبل بكثير من الغبطة من قبل المسلمين الذين آذى موميكا مشاعرهم باستفزازاته المتكررة وتطاوله على المصحف الشريف.
وتتولى مصلحة الهجرة النظر في طلبات اللجوء ومبرراتها، وتمنح من ترى أنهم يستحقون الحماية قرارا بالإقامة في السويد وتحرم منها من لا يستحقون الحماية الإنسانية أو السياسية.
وكان حرق موميكا للقرآن أكثر من مرة استنفر المسلمين الذي استقصى عدد منهم عن ماضيه وتداولوا كثيرا من القصص المتعلقة به ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بعضهم بصور له تظهر ارتباطاته السابقة بتنظيمات إرهابية، وهو ما اعتبر أدلة ظرفية تستند إليها مصلحة الهجرة السويدية، وكذلك الشرطة السويدية التي استدعته للتحقيق معه على خلفية طلب استرداده الذي قدمه العراق للسلطات السويدية بعد محاولاته المتكررة تدنيس المصحف الشريف.
مسيحي منبوذ
وكان الإعلامي السرياني ديكران أغو محرر تلفزيون "Assyria TV" السرياني ومقره السويد، قد صرح لوسائل إعلام أن موميكا هو شخص طردته كل المؤسسات المسيحية في العراق سابقا، وله ارتباطات بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، مؤكداً أن السريانيين في السويد قابلوا أفعال موميكا بالاستنكار كما أدانت المؤسسات والكنائس السريانية أفعاله بشدة، مشيرا إلى أن موميكا يكسب المال من خلال البث المباشر لحرق المصحف.
عزم على الاعتراض
فور صدور قرار منع تجديد إقامته في السويد وترحيله إلى العراق بادر موميكا بالتلويح إلى أنه سيعترض على القرار، وأنه سيطعن به، ويقاضي مصلحة الهجرة، وأن هناك محامين من كندا وأمريكا سيأتون لمساندته، وهو ما رأى كثيرون أنه مجرد محاولة للالتفاف على قرار ترحيله وتأخيره قدر الإمكان، خصوصاً أن مبرراته تعد قوية ومؤثرة.
العراق وتغير الأحوال
سيكون تنفيذ قرار ترحيل موميكا واردا حتى وإن تأخر بعض الوقت، خصوصاً أن العراق بات اليوم يستقبل مواطنيه الذين لجأوا إلى دول أخرى بعدما كان يمتنع عن فعل ذلك لسنوات طويلة جعلت كل قرارات الترحيل التي صدرت بحق عراقيين في أوقات سابقة مجرد حبر على ورق.
ومنذ نحو شهرين رحّلت السويد ونفذت قرار ترحيل عدد من العراقيين يمثلون أول دفعة يتم ترحيلها وتنفيذ قرار ترحيلها فعليا، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على موميكا الذي كان بإمكانه سابقا أن يستفيد من عدم استقبال العراق للاجئين الذين غادروه.
كما أن مطالبة العراق باسترادده لمحاكمته بتهمة الإساءة إلى المصحف ستكون حاسمة أيضا في إنهاء ملفه.
وكان موميكا الذي بدا أنه شعر أنه ملفه الذي فتحته السلطات السويدية لا يسير وفق هواه قد تراجع نهاية أغسطس الماضي عن فعاليات لحرق المصحف كان قد أعلن عنها في مركز سولنا قرب العاصمة ستوكهولم وأمام البرلمان السويدي.
وأوضح موميكا في رسالة إلكترونية إلى الشرطة أنه قرر إلغاء هذين التجمعين "لأسباب شخصية".
دور سعودي
منذ بدأ موميكا حرق المصحف واستفزاز المسلمين تعمد اختيار أماكن وأزمنة لها خصوصيتها لدى المسلمين، حيث أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم في يونيو
الماضي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، وهو ما فجر سلسلة من التحركات الاحتجاجية في معظم الدول الإسلامية.
وكانت السعودية قد أدانت واستنكرت بشدة التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين (بما فيهما موميكا) التصاريح الرسمية التي تتيح لهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
واستدعت الخارجية السعودية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ جميع الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع كل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.
وفي محاولة للتهدئة بادر وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم للاتصال بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي جدد خلال الاتصال رفض السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.
‌وأكد الأمير فيصل خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.
بدوره، أبدى الوزير السويدي أسفه لاستغلال بعض الأشخاص وبشكل صريح دستور السويد بشأن حرية الرأي، وتعهد بسعي بلاده إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.
دعوة سعودية
فجر حرق القرآن الغضب في الشارع الإسلامي وبادرت السعودية والعراق إلى الدعوة لاجتماع وزاري طارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي عقد عبر الفيديو وأصدرت بيانا شاجبا شديد اللهجة وقرر إرسال وفد إلى الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفض المنظمة تكرار حوادث حرق المصحف التي سمحت بها السويد والدانمارك.
وتركت المنظمة لدولها اتحاذ قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدانمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره.
وأشادت المنظمة بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدانمارك في هذا الإطار.

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