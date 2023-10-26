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وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في الشرقية

10/26/2023 2:41:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تابع وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية.
واطلع الأمير خلال الزيارة على الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، كما اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة بالمركز لتلقي البلاغات بعدة لغات والاستجابة لها بما تقتضيه خلال زمن قياسي، ومتابعتها حتى استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
واستمع وزير الداخلية إلى شرح مفصل عن أنظمة تحليل البيانات وكاميرات المراقبة التي تنقل الحالة المباشرة للطرق الرئيسية والميادين الحيوية، بالإضافة إلى الأدوار التي تشارك فيها الجهات الأمنية والحكومية بالمركز ضمن منظومة العمل الموحدة ووفق أحدث الممارسات العالمية.
ودشن الأمير عبد العزيز بن سعود خلال زيارته عدداً من الخدمات التقنية في المركز التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) ليكون الأول عالميًا في مؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وتمكين الفرق الميدانية من الوصول السريع والفعال لطالبي الخدمة.
يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، تعد أحد أهم مشروعات مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتعمل وفق منظومة اتصال أمنية متكاملة.

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