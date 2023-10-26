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مؤشر ثقة المستثمر الأردني يسجل تراجعا طفيفا

10/26/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، ليصل إلى 178.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 179 نقطة في الربع الأول من عام 2023.
1.شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعاً من 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023 إلى 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.
.بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.6% في الربع الثاني من عام 2023. فيما بلغ معدل النمو ما نسبته 3.0% خلال نفس الربع عام 2022، وحوالي 2.8% خلال الربع الأول عام 2023.
.وصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى حوالي 318.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023. فيما بلغت قيمة العجز ما يقارب 382.9 مليون دينار في الربع الأول عام 2023، وحوالي 501.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2022.
.بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 241 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023.
.وصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى حوالي 89.6 في الربع الثاني من عام 2023.

2.ارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي من 160.3 نقطة في الربع الأول عام 2023 إلى 200.0 نقطة في الربع الثاني عام 2023.
.نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.93 مليار دينار في الربع الأول عام 2023 إلى 12.24 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 2.6%.
.انخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.48% في الربع الأول عام 2023 إلى 2.26% في الربع الثاني عام 2023.
.ارتفعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 9.7%، من 291 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 إلى 319.2 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023.

3.شهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعاً من 193.6 نقطة في الربع الأول عام 2023 ليصل إلى 132.9 نقطة في الربع الثاني عام 2023.
.تراجع مؤشر البورصة بمقدار 386.2 نقطة ليصل إلى 4,577.4 نقطة في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
.انخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة إلى 67.1% في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بـ 84.7% في الربع الأول عام 2023.
.ارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى 30.12 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق.


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